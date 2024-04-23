С набережной, но без песка. Владельцы пескобаз бьют тревогу — их выселят с берега Оби, и важный стройматериал взлетит в цене

Пескобазы вдоль реки хотят убрать ради новой набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская мэрия всерьез настроена построить набережную вдоль Оби от Димитровского моста до Заельцовского парка на месте пескобаз. Бизнесмены же бьют тревогу, они уверяют, что не против благоустроенной территории, но если убрать пескобазы, это серьезно ударит по речному бизнесу, который и сейчас загибается. В частности, работы могут лишиться сотни сотрудников, а сам стройматериал либо вовсе исчезнет, либо станет запредельно дорогим из-за логистики (при условии, если компании перенесут ниже по течению). По словам владельцев, качественный речной песок используют для строительства дорог и федеральных объектов, а стройматериал из обычных карьеров может не подойти. НГС пообщался с собственниками пескобаз о возможных убытках из-за планируемой набережной и узнал, что они думают о крупном проекте.



Город без песка — что говорят бизнесмены

Исчезнет, либо станет «золотым»

Всего на территории будущей набережной существует пять участков, на которых расположены пескобазы. Три из них арендует компания «Стройсиб», по одному досталось «Причалу» и «Сибирскому причалу». Договоры должны были прекратить действовать в конце 2023 года, но компании неожиданно продолжили работу. Как говорила вице-мэр Анна Терешкова, департамент земельных и имущественных отношений мэрии за спиной других департаментов продлил договоры.

Но, по словам руководителей пескобаз, работу удалось продолжить по Федеральному закону. Согласно документу, арендаторы могут заключить новый договор на пять лет без проведения торгов. По новому договору они работают вдоль Оби до конца 2028 года.

Договоры аренды с пескобазами действовали до конца 2023 года, сейчас их продлили до конца 2028 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Генеральный директор «Стройсиба» Сергей Буров рассказал НГС, что его пескобаза находится у Оби около 15 лет, до этого на участке ничего не было, кроме мусора и кустов. Сюда, по его словам, камазами везли отходы и сбрасывали на берег, компания же обустроила территорию и начала вести бизнес. При этом, отмечает Буров, вдоль микрорайона Нахаловка так и остались кусты, болотистая местность и мусор.



— Набережная — очень сложное железобетонное строение. Здесь вряд ли появится такое место, скорее всего, будет так, что я уйду, останется песок, лавочки поставят и все, — предполагает Сергей Буров. — Ниже меня никто не пойдет, потому что там болото, Нахаловка, Ельцовка.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Стройсиб» образована в 2011 году. Учредителем является Сергей Буров, о прибыли и выручке информации не оказалось.

В идею того, что набережную продлят до Заельцовского парка, бизнесмен не верит, потому что проблем вокруг много, в том числе из-за разливающейся реки Ельцовки. По его словам, легко создать набережную будет как раз на месте пескобаз, где насыпан песок и подготовлена площадка.

— Все убили, губят бизнес и речной песок. Я один из главных поставщиков песка в город по реке, у меня есть корабли, плавкраны. Наши пески отмыты рекой и имеют коэффициент фильтрации, из них строят дороги, например, «Автодор» берет только такие пески по качеству, — рассказывает бизнесмен. — Мы лишаемся хорошего продукта, все серьезные федеральные объекты строятся только из этого песка, например, от наших пескобаз возят материал для Толмачево, другой не подходит.

Речной песок, считают владельцы, важен для строительства дорог и крупных объектов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для дорог, говорит Сергей Буров, также не подходит иной песок, потому что вода должна проходить, а не застаиваться. По его словам, после зимы можно заметить, как асфальт поднимается, это означает, что использовали неверный песок — нет фильтрации. Подходящих площадок для добычи песка, по словам предпринимателя, в городе больше нет. Он отмечает, что были разговоры о переезде в село Ташара примерно в 100 км от Новосибирска, но в таком случае, песок попросту станет запредельно дорогим из-за логистики.



— Тогда будут золотые пески, нет смысла разгружать все речным транспортом и потом везти в город, — говорит генеральный директор.

Сергей Буров также занимается щебнем, поставляет песок на завод «Экран» для создания бутылок, у него в собственности есть корабли, баржи, плавкраны. По его словам, на пескобазе трудятся не меньше 70-ти экипажей, а значит после ликвидации многие люди лишатся работы. Корабли, отмечает он, придется продавать.

Для сравнения бизнесмен приводит Омск и Томск, там большой речной флот, в Новосибирске все иначе. Раньше, отмечает Буров, Обь бурлила, транспорта на ней было много, сейчас город не использует реку как важный узел. Бизнесмен считает, если поставить лавочки вместо пескобаз, чтобы застройщики продали квартиры подороже, речную отрасль в городе загубят.

Речной бизнес почти загнулся

С Сергеем Буровым согласен и начальник складского комплекса компании «Сибирский причал» Андрей Конюк. Он говорит, что пескобазы обеспечивают город и федеральные объекты важным стройматериалом. Компания добывает песок из речных карьеров, после перевозит речным транспортом и выгружает недалеко от Димитровского моста.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Сибирский причал» образована в 2015 году. Учредителями числятся Владимир Семенов (34%), Андрей Конюк (33%) и Татьяна Пономарева (33%). На конец 2023 года выручка организации составила 36,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,3 миллиона рублей.

Речной транспорт, отмечает руководитель, экологичный, выброс углекислого газа составляет 5% от автомобильного. Сейчас же реку хотят закрыть и возить песок машинами, городу от этого лучше не станет. По словам Андрея Конюка, сейчас к Оби подбираются застройщики, хотят продавать квартиры подороже, а значит песок под окнами им не нужен.

— Набережная — это просто повод для того, чтобы закрыть пескобазы. Речной бизнес и так почти загнулся, а будет еще хуже, — рассуждает Андрей Конюк.

Собственники пескобаз вспоминают: до того, как на берегу появились пескобазы, на территории был мусор и заросли кустарника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Набережной, считает руководитель компании, еще долго не будет, потому что проектная подготовка занимает много времени. При этом компания не против съехать с территории, чтобы город мог развиваться. Правда, песок придется возить из карьеров: во-первых, это далеко, а во-вторых, дороги будут разбиваться больше, чем прежде. Сейчас власти, по его словам, ведут разговоры о том, чтобы предоставить новые места бизнесу, но конкретных предложений пока не поступало. Да и подобрать место достаточно проблематично.



— Мы работаем речным способом, для этого необходима глубина, чтобы баржи могли проходить, нужны хорошие подъездные пути. Появятся и новые затраты, например, на доставку. Город же тоже будет терять. Одно дело, когда грузовик едет через полгорода, другое, когда через весь город — больше дорог в негодность будет приходить, — говорит Андрей Конюк.

Если же мэрия досрочно разорвет контракт и не предложит организации новое место, то придется пойти в суд, отмечают руководители и «Стройсиба» и «Сибирского причала». Из-за подобного решения, по словам Андрея Конюка, работу могут потерять более 200 человек, да и компании платят большие налоги, в том числе, на добычу полезных ископаемых, а от аренды участка городу приходят деньги.

Поговорить с собственником компании «Причал» журналисту НГС не удалось. По данным «Контур.Фокуса», компания образована в 2016 году. Учредителем является Владимир Корда, на конец 2023 года выручка составила 15,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1 миллион рублей.

Длинная набережная — мечта или реальность

Заявления о возможном продлении набережной были слышны уже несколько лет назад. В 2021 году городские власти сформировали рабочую группу, которая начала заниматься вопросом вместе с застройщиками. По планам властей, девелоперы, которые возводят дома вдоль Оби, должны будут благоустроить территорию около своего жилого комплекса. Мэрия в свою очередь выступит в роли модератора, чтобы не получилась разрозненная территория, как место отдыха в сторону Бугринского моста. Функциональные зоны на набережной должны будут плавно сменять друг друга, а не дробиться на куски.

Новая набережная должна пройти вдоль огромной территории, занятой сегодня в основном частным сектором микрорайона «Прибрежный» между улицами Сухарной и Владимировской, который включает в себя Нахаловку.



Сейчас вдоль Оби жилой комплекс «Беринг» возводит «Новый мир», жилой комплекс «Чернышевский» строит «Альгеба», ниже по течению расположился жилой комплекс «Бирюзовая жемчужина» от компании «Империя» (входит в группу «СМСС»). Кроме уже известных застройщиков на территории в будущем появятся новые. Мэрия планирует разыграть два аукциона на комплексное развитие территории.

Под КРТ попадет участок, ограниченный улицами Моцарта, Владимировской и Шорной, и участок рядом, на улице Владимировской. Кто будет строить на этих территориях, пока не известно. Застройщикам придется расселить частный сектор и, вероятно, вложить средства в строительство набережной.

Набережную хотят создать за счет застройщиков, мэрия считает, что это плодотворное сотрудничество и для города и для девелоперов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вице-мэр Анна Терешкова уже объясняла, что главная проблема, из-за которой продление набережной до Заельцовского парка станет проблематичнее: наличие пескобаз. Их решили перенести, аренду расторгнуть в конце 2023 года, но договоры продлили по Федеральному закону. Анна Терешкова рассказывала НГС, что зеленая зона все равно будет обустроена, возможно, придется расторгать договоры через суд. После этого рабочая группа планирует продолжить исследовать территорию и создавать концепцию.



— Владельцы могут подать на нас в суд, что, конечно, немного затянет начало работ по исследованию территории и началу проектирования, но время у нас еще есть, — говорила вице-мэр.

Как вы считаете, нужна ли городу набережная от Димитровского моста до Заельцовского парка? Да, набережная городу необходима Нет, пусть лучше будут пескобазы, все равно набережная не появится Напишу ответ в комментарии

Обустроить территорию хотят и на левом берегу Оби, на месте нетронутой более 90 лет местности должен появиться огромный парк «Усть-Тула». Зеленая зона соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Там планируют сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог.



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