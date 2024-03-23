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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Нечеловеческая жестокость: губернатор Новосибирской области Андрей Травников — о теракте в Crocus City Hall

Нечеловеческая жестокость: губернатор Новосибирской области Андрей Травников — о теракте в Crocus City Hall

В регионе отменили развлекательные и крупные массовые мероприятия

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В регионе принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о трагедии, которая произошла накануне в подмосковском концертном зале Crocus City Hall. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

— В подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел страшный теракт. Нечеловеческая жестокость, — сказано в телеграм-канале Андрея Травникова. — От лица всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами.

Глава региона также заявил, что в ближайшие выходные в Новосибирской области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Кроме того, в области принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

В частности, в Новосибирске отменили представления Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Королевский цирк», которые должны были пройти в конце марта в цирке. Их перенесли на середину апреле.

Неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли 60 человек, позже МЧС опубликовало список из 99 пострадавших после трагедии. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.

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