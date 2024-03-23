Нечеловеческая жестокость: губернатор Новосибирской области Андрей Травников — о теракте в Crocus City Hall

В регионе принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о трагедии, которая произошла накануне в подмосковском концертном зале Crocus City Hall. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.



— В подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел страшный теракт. Нечеловеческая жестокость, — сказано в телеграм-канале Андрея Травникова. — От лица всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами.



Глава региона также заявил, что в ближайшие выходные в Новосибирской области отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Кроме того, в области принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.



В частности, в Новосибирске отменили представления Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Королевский цирк», которые должны были пройти в конце марта в цирке. Их перенесли на середину апреле.

