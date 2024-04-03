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Развлечения Стала известна новая дата выступления Олега Газманова в Новосибирске — концерт перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Стала известна новая дата выступления Олега Газманова в Новосибирске — концерт перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Билеты на выступления певца стоят от 5 до 6 тысяч рублей

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За день до выступления в Новосибирске певец выйдет на сцену в Кемерове

Певец Олег Газманов выступит в новосибирском Доме ученых 19 мая. Его прошлое вступление отменилось из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Информация о предстоящем выступлении появилась на сайте организаторов «Три Групп».

Судя по данным сайта, билет на концерт стоит от 5 до 6 тысяч рублей. Отметим, что исполнитель приедет в Новосибирск из Кемерова, где 18 мая у него состоится выступление в «Кузбасс-Арене».

Концерт Олега Газманова должен был пройти 27 марта в Доме ученых Академгородка. Как отметили организаторы, все купленные билеты останутся действительными, их не нужно менять на новую дату.

Ранее певица Анна Асти сообщила об отмене мартовского тура — исполнительница пожаловалась на здоровье и сообщила, что концерты переносятся на апрель.

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Концерт Олег Газманов Дом ученых Новосибирск
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