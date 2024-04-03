Стала известна новая дата выступления Олега Газманова в Новосибирске — концерт перенесли из-за теракта в «Крокусе»

За день до выступления в Новосибирске певец выйдет на сцену в Кемерове Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Певец Олег Газманов выступит в новосибирском Доме ученых 19 мая. Его прошлое вступление отменилось из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Информация о предстоящем выступлении появилась на сайте организаторов «Три Групп».



Судя по данным сайта, билет на концерт стоит от 5 до 6 тысяч рублей. Отметим, что исполнитель приедет в Новосибирск из Кемерова, где 18 мая у него состоится выступление в «Кузбасс-Арене».



Концерт Олега Газманова должен был пройти 27 марта в Доме ученых Академгородка. Как отметили организаторы, все купленные билеты останутся действительными, их не нужно менять на новую дату.

