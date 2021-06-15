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Тема дняПричина взрывов на ГБШ и рассказы очевидцев

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Число пострадавших в пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

10 человек — в тяжелом состоянии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара

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35 человек пострадали в пожаре на АЗС в Новосибирске. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации агентства, 20 человек госпитализировали, из них 10 находятся в тяжелом состоянии, 10, в том числе ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней тяжести. 15 человек лечатся амбулаторно.

Вчера главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова сообщала, что после взрыва пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, у двенадцатилетнего ущерб здоровью классифицировали как легкий. Все пострадавшие — мужского пола, девочек и женщин среди них нет.

Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера, 14 июня, в седьмом часу вечера. Перед этим прогремело несколько взрывов. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза.

Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.

На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.

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МЧСвзрывпожар
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