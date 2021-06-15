Число пострадавших в пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

35 человек пострадали в пожаре на АЗС в Новосибирске. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По информации агентства, 20 человек госпитализировали, из них 10 находятся в тяжелом состоянии, 10, в том числе ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней тяжести. 15 человек лечатся амбулаторно.
Вчера главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова сообщала, что после взрыва пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, у двенадцатилетнего ущерб здоровью классифицировали как легкий. Все пострадавшие — мужского пола, девочек и женщин среди них нет.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера,
Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.