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Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

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В каких героических условиях работали пожарные на ГБШ — 22 эффектных кадра масштабного пожара

На месте происшествия работал фотокорреспондент НГС

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14 июня стал особенно горячим для новосибирских пожарных

14 июня стал особенно горячим для новосибирских пожарных

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Пожар на АЗС в Новосибирске полностью потушили

Вечером 14 июня на территории АЗС на Гусинобродском шоссе начался пожар, а затем прогремели взрывы. Столбы дыма и «грибы» от взрывов были видны издалека и в разных районах города. На месте происшествия работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Он запечатлел не только этапы тушения, но и работу сотрудников МЧС — этим парням сегодня пришлось несладко. Напомним, двое пожарных сейчас в больнице. Один — в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Как при любом громком происшествии, за происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

Как при любом громком происшествии, за происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

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Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности

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«Подумали, что началась война», — рассказывают местные жители

«Подумали, что началась война», — рассказывают местные жители

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Обломки от цистерн разбросало по округе

Обломки от цистерн разбросало по округе

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Дым загрязнил и без того проблемный воздух, многие жаловались, что стало невозможно дышать

Дым загрязнил и без того проблемный воздух, многие жаловались, что стало невозможно дышать

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Пожар полностью потушили в 01:48 15 июня, на месте остается лишь одно подразделение для контроля за обстановкой

Пожар полностью потушили в 01:48 15 июня, на месте остается лишь одно подразделение для контроля за обстановкой

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При пожаре пострадали 26 человек, двое из них — дети. СК по Октябрьскому району возбудил уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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ГБШвзрывыпожарфоторепортаж
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