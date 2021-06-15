В каких героических условиях работали пожарные на ГБШ — 22 эффектных кадра масштабного пожара

Вечером 14 июня на территории АЗС на Гусинобродском шоссе начался пожар, а затем прогремели взрывы. Столбы дыма и «грибы» от взрывов были видны издалека и в разных районах города. На месте происшествия работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Он запечатлел не только этапы тушения, но и работу сотрудников МЧС — этим парням сегодня пришлось несладко. Напомним, двое пожарных сейчас в больнице. Один — в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.