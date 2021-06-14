Количество пострадавших при пожаре на ГБШ достигло 26, среди них двое детей

Количество пострадавших при пожаре на Гусинобродском шоссе выросло до 26, сообщила главный врач скорой помощи НСО Ирина Большакова. Семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней степени тяжести.
Все пострадавшие — мужского пола.
Оба — мальчики
Количество пострадавших при пожаре на Гусинобродском шоссе выросло до 26, сообщила главный врач скорой помощи НСО Ирина Большакова. Семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней степени тяжести.
Все пострадавшие — мужского пола.
14 июня 2021, 22:20Все заправки Новосибирской области проверят после происшествия на ГБШ
Поделиться
Поделиться
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!