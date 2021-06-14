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Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

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Количество пострадавших при пожаре на ГБШ достигло 26, среди них двое детей

Оба — мальчики

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Пожар произошел вечером 14 июня

Пожар произошел вечером 14 июня

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Количество пострадавших при пожаре на Гусинобродском шоссе выросло до 26, сообщила главный врач скорой помощи НСО Ирина Большакова. Семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней степени тяжести.

Все пострадавшие — мужского пола.

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ГБШвзрывыпожар
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