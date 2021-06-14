На Гусинобродском шоссе прогремело несколько взрывов. Горит газовая АЗС

В Новосибирске на территории газозаправочной АЗС гремят взрывы
Вечером в этот понедельник, 14 июня, на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар. Из-за огня начали взрываться баллоны с газом. Пока МЧС сообщает о четырех пострадавших.
— Четыре человека получили ожоги, их госпитализировали в ожоговый центр, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Площадь пожара — порядка 500 квадратных метров.
Мы ведем онлайн-трансляцию с места событий, где публикуем оперативную информацию о происшествии.