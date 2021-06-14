14 июня понедельник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 71.68
eur 87.33
Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

Все новости

Все новости

На Гусинобродском шоссе прогремело несколько взрывов. Горит газовая АЗС

Взорвалось несколько баллонов с газом

69 972
78Обсудить

Поделиться

Взрывы видно даже из других районов

Взрывы видно даже из других районов

Поделиться

В Новосибирске на территории газозаправочной АЗС гремят взрывы

Вечером в этот понедельник, 14 июня, на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар. Из-за огня начали взрываться баллоны с газом. Пока МЧС сообщает о четырех пострадавших.

— Четыре человека получили ожоги, их госпитализировали в ожоговый центр, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Площадь пожара — порядка 500 квадратных метров.

Мы ведем онлайн-трансляцию с места событий, где публикуем оперативную информацию о происшествии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ15
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ20

Поделиться

Поделиться

взрывыпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...