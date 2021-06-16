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6 человек находятся в реанимации после пожара на заправке в Новосибирске

Сейчас одного пострадавшего перевели в ожоговое отделение

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Сейчас в больнице остается 16 пострадавших при взрывах

Сейчас в больнице остается 16 пострадавших при взрывах

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6 человек находятся в реанимации после взрывов на АГЗС в Новосибирске

Одного из пострадавших при взрывах на газовой автозаправке в Новосибирске перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили в областной больнице.

— Также вчера одного пациента выписали из ожогового отделения. Сейчас в реанимации 6 человек, в отделении — 10, — сообщили в пресс-службе областной больницы.

Таким образом, в больнице остается 16 пострадавших.

Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался в понедельник, 14 июня, в седьмом часу вечера. Перед этим прогремело несколько взрывов. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза.

По данным МЧС, причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива.

На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.

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МЧСвзрывпожарпострадавшие
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