6 человек находятся в реанимации после пожара на заправке в Новосибирске

6 человек находятся в реанимации после взрывов на АГЗС в Новосибирске
Одного из пострадавших при взрывах на газовой автозаправке в Новосибирске перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили в областной больнице.
— Также вчера одного пациента выписали из ожогового отделения. Сейчас в реанимации
Таким образом, в больнице остается 16 пострадавших.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался в понедельник,
По данным МЧС, причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.