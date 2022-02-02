Гранитные «Грани»: кто возводит на площади Маркса ТЦ, похожий на стопку лезвий циркулярной пилы

На площади Маркса появится еще один торговый центр со входом в метро. Сроки сдачи объекта, правда, сдвинулись, но работа на площадке идет, и вполне возможно, новый ТЦ заработает к началу будущего года. НГС попробовал разобраться, кто строит и каким будет этот столь необходимый в этом районе города восьмой по счету торговый комплекс.
История строящегося ТЦ «Грани» напоминает компьютерную игру в жанре «экономическая стратегия», где сначала игроку нужно возвести избушку, потом домик и так далее — до появления целого небоскреба. Первым стационарным объектом на этом месте стал большой двухэтажный зеленый павильон, появившийся еще в конце
Здание нового ТЦ строит ООО «Гранит», управляющее одноименным старым объектом. По данным «Контур.Фокуса», у компании четыре основных конечных владельца. Самые крупные доли (24,5%) принадлежат Александру Анисимову и Евгению Тарасову, еще по 12,5% у Веры Князевой и Сергея Трубникова. Компания по итогам прошлого года смогла получить чистую прибыль всего 165 тысяч рублей (при выручке в 7,1 миллиона). Однако у прямого владельца 25% ООО «Гранит» — компании «Сибаренда» — дела идут уже значительно лучше. Эта компания при выручке 8,9 миллиона рублей смогла показать чистую прибыль 6,9 миллиона рублей.
Владельцы «Гранита» давно в бизнесе, но занимаются, судя по специализации принадлежащих им компаний, преимущественно управлением и обслуживанием объектов недвижимости. Кроме интереса к недвижимости часть их объединяет общественный фонд «Общее дело», президентом которого является депутат горсовета Сергей Трубников. В попечительском совете фонда такие известные в Новосибирске люди, как создатель спортивного клуба «Успех» Вениамин Пак и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.
Строительство началось в конце 2019 года, но велось разными темпами. Первоначальным сроком сдачи объекта должен был стать четвертый квартал 2021 года, но сейчас срок сдвинулся аж до 31 декабря 2022 года. Сейчас на площадке возведена большая часть железобетонных конструкций, в которых не только виден масштаб, но и уже проглядывают архитектурные формы будущего ТЦ.
Несмотря на кажущиеся большими размеры, объект обещает стать не очень крупным, совокупная площадь помещений его лишь немного превысит 12,5 тысячи квадратных метров. Площадь первого этажа составит менее 2 тысяч квадратов (нужно будет оставить место для сквозного прохода от станции метро к остановкам общественного транспорта «Магазин "Кристалл"»). Зато витрины и двери здешних арендаторов будут выходить прямо на площадь Маркса. Размеры помещений со второго этажа по пятый существенно больше — по 2,7 тысячи квадратных метров.
Главная архитектурная фишка здания — «рифленый» край железобетонной плиты каждого этажа, который позволит сделать необычный «волнистый» фасад. По проекту, подготовленному новосибирской компанией «АрхиГрад», вдоль проезда, соединяющего кольцо с улицей Титова, будут сооружены длинные навесы для остановок общественного транспорта, которые должны гармонировать с архитектурным стилем здания.
Поиск арендаторов или покупателей площадей в будущем ТЦ всё еще идет. В 2020 году официальным брокером объекта стала компания «Деловой Новосибирск». Сейчас на ее сайте имеется пять помещений в этом ТЦ общей площадью 7940 квадратных метров с арендной ставкой от 800 до 6000 рублей за квадратный метр в месяц. При этом владельцы готовы продать объект по частям, цена, правда, указана только для первого этажа — 500 тысяч рублей за квадратный метр. На письменный запрос НГС о составе арендаторов и сроках сдачи объекта в компании оперативно не ответили.
Но вряд ли здесь можно ждать каких-то новинок. Основа концепции такого объекта явно состоит в том, чтобы просто поймать и так уже существующий здесь мощный автомобильный и пешеходный трафик, а не создавать его самостоятельно каким-то уникальным набором арендаторов. Достаточно сказать, что в здании парковки (к которой пристраивается ТЦ) сейчас работает магазин DNS (один из трех, расположенных на площади Маркса), столовая «Вилка-Ложка» (одна из двух, открытых здесь), сетевые магазины FixPrice (более 70 точек по всему городу), «Фермер-Центр.РФ» (36 торговых точек), фастфуд Burger King и
Судя по опыту расположенного напротив ТЦ «Версаль», на верхних этажах вполне можно ждать появления фитнес-центра, салонов красоты и даже офисных помещений. Затащить на верхние этажи покупателей обычных магазинов крайне сложно. Опыт показывает, что это должны быть какие-то услуги, за которыми люди должны быть готовы прийти специально.
«Грани» станут уже восьмым торговым объектом на Маркса, где собрались торговые комплексы уже всех возможных форматов и типов: от советского, лишь слегка подновленного в последнее время ГУМа до современного ТРЦ «Сан-Сити». Теоретически к ним может присоединиться и «Подсолнух-2», но когда он будет сдан (и будет ли сдан вообще), пока не может сказать никто.
Площадь Маркса — постоянный источник новостей по теме коммерческой недвижимости. Так, в ноябре прошлого года стало известно, что владельцы ТЦ «Калейдоскоп» планируют провести серьезную реконцепцию этого объекта. А совсем недавно хозяева ГУМа снесли целую «улицу» торговых павильонов с шаурмой.