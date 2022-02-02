Гранитные «Грани»: кто возводит на площади Маркса ТЦ, похожий на стопку лезвий циркулярной пилы

На площади Маркса появится еще один торговый центр со входом в метро. Сроки сдачи объекта, правда, сдвинулись, но работа на площадке идет, и вполне возможно, новый ТЦ заработает к началу будущего года. НГС попробовал разобраться, кто строит и каким будет этот столь необходимый в этом районе города восьмой по счету торговый комплекс.



История строящегося ТЦ «Грани» напоминает компьютерную игру в жанре «экономическая стратегия», где сначала игроку нужно возвести избушку, потом домик и так далее — до появления целого небоскреба. Первым стационарным объектом на этом месте стал большой двухэтажный зеленый павильон, появившийся еще в конце 90-х . Заработав денег на сдаче торговых мест в аренду, его создатели возвели рядом здание уже из кирпича и бетона (торговый центр «Гранит»). Следом за ним рядом выросла многоуровневая парковка (два этажа которой — первый и подземный — также были отданы под торговлю). И уже на следующем этапе к парковке решили пристроить дополнительные торговые помещения, для которых владельцы отдали земельный участок, занятый самым первым зеленым павильоном.

