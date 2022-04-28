«Представляет собой архитектурный хаос»: как площадь Маркса зарастает колонией ракушек — на примере ГУМа

У здания ГУМа в Новосибирске появилась двухэтажная пристройка — точно такая же, как с другой стороны фасада. Желание владельцев ТЦ увеличить торговые помещения понятно. Однако по какой-то странной случайности в паспорте объекта об этом нет ни слова. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает о том, как и почему в Новосибирске можно построить всё что угодно и где заблагорассудится.
Здание ГУМа наконец-то обрело симметрию. Еще лет девять назад владельцы пристроили к нему где-то в районе 500 квадратных метров дополнительных торговых площадей слева (если стоять лицом к основному входу). И вот теперь доделывают почти такое же сооружение справа.
В принципе, в этом нет ничего дурного — для того чтобы возвести это сооружение, здесь снесли ряд уродливых разномастных павильонов. Теперь на их месте высится двухэтажное сооружение из стали и стекла, в котором, надо полагать, уже скоро предложат свои товары новые торговые точки. И всё было бы совсем замечательно, если бы не один нюанс: на паспорте объекта, который вывешен на заборе, ограждающем выросшую здесь пристройку, про него нет ни слова. Там обещаны только ремонт фасада, ремонт ливневой канализации и ремонт подпорной стены.
Судя по кадастровой карте Новосибирска, пристройка полностью находится на земельном участке, принадлежащем ГУМу. Но есть нюанс — это два участка. На одном построено здание самого ГУМа, а другой окружает его по периметру. И вот эта пристройка (которая по документам — ремонт фасада и подпорной стены) выходит на этот второй участок. И теоретически это требует отдельных согласований, что долго и муторно. И в такой ситуации, конечно, велико желание что-то построить на своей земле (например, подпорную стену и фасад), а уже потом задним числом как-нибудь согласовать. В первый раз, что ли?
В сущности, у меня лично (как жителя Левобережья) даже не повернется язык в чём-то владельцев ГУМа упрекнуть. Потому что вся площадь Маркса представляет собой такой архитектурный хаос, и пристроенные к одному из здешних торговых центров «уши» точно ничего здесь не изменят. Большая часть домов на проспекте Маркса и одноименной площади облеплена пристройками, расширяющими пространство квартир на первом этаже. Квартиры эти давным-давно выкуплены и выведены из жилого фонда, и пристройки эти каждый городил в меру возможностей и вкуса. Сейчас они выглядят какой-то колонией ракушек, наросших на морском волнорезе. Каждый решил свою маленькую задачу, но вместе всё это выглядит довольно несуразно. Про четыре (если считать здание на улице Покрышкина) недостроенных больших объекта я уже не говорю. Такая тут атмосфера.
В этой связи у меня рационализаторское предложение. Может быть, городским властям не стоит (безуспешно) пытаться с этим бороться, а возглавить процесс? Объявить площадь Маркса территорией абсолютной экономической свободы. Где можно будет строить всё, на что хватит денег, торговать везде, где найдется место, и вообще ни в чём себе не отказывать. В принципе, конечно, ничего по существу не изменится. Но зато это будет абсолютно легально. Это, кстати, можно будет провести как поддержку частного предпринимательства, что в наше непростое время дорогого стоит.
Впрочем, работа в этом направлении, похоже, уже идет. В начале апреля здесь прошла ярмарка, организованная прямо на тротуаре. Торговля велась с машин и стоящих в лужах прилавков.
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