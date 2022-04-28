«Представляет собой архитектурный хаос»: как площадь Маркса зарастает колонией ракушек — на примере ГУМа

У здания ГУМа в Новосибирске появилась двухэтажная пристройка — точно такая же, как с другой стороны фасада. Желание владельцев ТЦ увеличить торговые помещения понятно. Однако по какой-то странной случайности в паспорте объекта об этом нет ни слова. Обозреватель НГС Стас Соколов рассуждает о том, как и почему в Новосибирске можно построить всё что угодно и где заблагорассудится.

Здание ГУМа наконец-то обрело симметрию. Еще лет девять назад владельцы пристроили к нему где-то в районе 500 квадратных метров дополнительных торговых площадей слева (если стоять лицом к основному входу). И вот теперь доделывают почти такое же сооружение справа.