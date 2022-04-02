Атмосфера 90-х: ярмарку на пл. Маркса развернули прямо на тротуаре — в лужах и тесноте

Сегодня, 2 апреля, на площадке перед ГУМом на площади Карла Маркса в Новосибирске проходит очередная общегородская универсальная ярмарка. На ней побывал и корреспондент НГС.
Ярмарка на площади Маркса — одна из целой серии подобных мероприятий, запланированных властями. По планам городских чиновников, такие ярмарки будут проходить каждые выходные в разных частях город, чтобы дать возможность горожанам приобрести продукты питания дешевле.
Площадь Маркса — обычное место для проведения больших сельхозярмарок, но для них перекрывается движение и торговцам отдается вся проезжая часть между торговыми центрами ГУМ и «Сан Сити» с одной стороны и «Калейдоскоп» с другой. Как сообщает корреспондент, на этот раз ярмарка проходила без перекрытия движения, прямо на тротуаре, в результате чего движение обычных пешеходов по нему резко замедлилось.
Частично торговля велась прямо с машин, под ногами покупателей были лужи — обстановка напомнила большой вещевой рынок, работавший на площади Маркса в
В торговле приняли участие порядка двух десятков предприятий. Выбор товаров мало отличался от того, что было на первой ярмарке у входа в Нарымский сквер, которая прошла
Самая первая из серии запланированных ярмарок прошла еще