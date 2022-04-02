Атмосфера 90-х: ярмарку на пл. Маркса развернули прямо на тротуаре — в лужах и тесноте

Площадь Маркса — обычное место для проведения больших сельхозярмарок, но для них перекрывается движение и торговцам отдается вся проезжая часть между торговыми центрами ГУМ и «Сан Сити» с одной стороны и «Калейдоскоп» с другой. Как сообщает корреспондент, на этот раз ярмарка проходила без перекрытия движения, прямо на тротуаре, в результате чего движение обычных пешеходов по нему резко замедлилось.