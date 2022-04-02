2 апреля суббота
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 83.43
eur 92.15
Тема дняКонфликт возле бара закончился поножовщиной
Все новости
Все новости

Атмосфера 90-х: ярмарку на пл. Маркса развернули прямо на тротуаре — в лужах и тесноте

Торговля велась с машин, прохожие с трудом протискивались в толпе

197
1Обсудить

Поделиться

Частично торговля велась прямо из машин

Частично торговля велась прямо из машин

Поделиться

Сегодня, 2 апреля, на площадке перед ГУМом на площади Карла Маркса в Новосибирске проходит очередная общегородская универсальная ярмарка. На ней побывал и корреспондент НГС.

Ярмарка на площади Маркса — одна из целой серии подобных мероприятий, запланированных властями. По планам городских чиновников, такие ярмарки будут проходить каждые выходные в разных частях город, чтобы дать возможность горожанам приобрести продукты питания дешевле.

В этот раз ярмарка шла прямо на тротуарах — движение не перекрывалось

В этот раз ярмарка шла прямо на тротуарах — движение не перекрывалось

Поделиться

Площадь Маркса — обычное место для проведения больших сельхозярмарок, но для них перекрывается движение и торговцам отдается вся проезжая часть между торговыми центрами ГУМ и «Сан Сити» с одной стороны и «Калейдоскоп» с другой. Как сообщает корреспондент, на этот раз ярмарка проходила без перекрытия движения, прямо на тротуаре, в результате чего движение обычных пешеходов по нему резко замедлилось.

Покупателям приходится стоять в лужах

Покупателям приходится стоять в лужах

Поделиться

Частично торговля велась прямо с машин, под ногами покупателей были лужи — обстановка напомнила большой вещевой рынок, работавший на площади Маркса в 90-х годах, вспоминает корреспондент НГС.

Для прохода осталось не так много места

Для прохода осталось не так много места

Поделиться

В торговле приняли участие порядка двух десятков предприятий. Выбор товаров мало отличался от того, что было на первой ярмарке у входа в Нарымский сквер, которая прошла 25 марта. Горожане могли купить мед, молочные продукты, мясные деликатесы, одежду и другое. Согласно анонсу мэрии, ярмарка продлится до 16:00.

Ярмарка начиналась у въезда на парковку ГУМа

Ярмарка начиналась у въезда на парковку ГУМа

Поделиться

Самая первая из серии запланированных ярмарок прошла еще 25 марта — она была организована тоже на тротуаре рядом с цирком.

По теме (5)

площадь Марксаярмарка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter