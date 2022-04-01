Будут в самых разных местах и каждые выходные: мэрия Новосибирска решила увеличить число ярмарок

В Новосибирске увеличат количество ярмарок. В прошлом году администрация города провела 140 ярмарок. В этом году их до
Виталий Витухин, начальник департамента инноваций Новосибирска, сообщил, что количество ярмарок увеличат для поддержки предпринимателей сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области. А также чтобы решить задачи импортозамещения и доступности товаров для горожан.
— Мы добавили каждую субботу и каждое воскресенье ярмарки. График утвержден пока что до
В субботу, 2 апреля, ярмарка пройдет возле ГУМа. В воскресенье,
— За прошлые выходные на одной только ярмарке на Петухова товарооборот составил более 3 миллионов рублей. Более 9 тысяч покупок в день, — уточнил начальник департамента инвестиций.
Первая сельхозярмарка прошла в Новосибирске