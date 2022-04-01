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Будут в самых разных местах и каждые выходные: мэрия Новосибирска решила увеличить число ярмарок

На постоянных социальных ярмарках новосибирцы стали закупаться в два раза чаще

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Следующая ярмарка начнется <nobr class="_">2 апреля</nobr>

Следующая ярмарка начнется 2 апреля

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В Новосибирске увеличат количество ярмарок. В прошлом году администрация города провела 140 ярмарок. В этом году их до 30 мая будет 190. Как сообщили в мэрии, они будут проходить каждые выходные.

Виталий Витухин, начальник департамента инноваций Новосибирска, сообщил, что количество ярмарок увеличат для поддержки предпринимателей сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области. А также чтобы решить задачи импортозамещения и доступности товаров для горожан.

— Мы добавили каждую субботу и каждое воскресенье ярмарки. График утвержден пока что до 30 мая. Если обстановка сохранится, продолжим и дальше. Мы увеличили количество на 50. Итого каждую субботу и воскресенье будут ярмарки производиться в совершенно разных местах нашего города, — уточнил начальник департамента инноваций.

В субботу, 2 апреля, ярмарка пройдет возле ГУМа. В воскресенье, 3 апреля, на площади Пименова пройдет еще одна ярмарка. Две ярмарки в городе действуют постоянно. Одна социальная ярмарка работает на Петухова, и другая — на Большевистской. Как рассказал Виталий Витухин, за последнюю неделю их товарооборот в выходные дни вырос в два раза.

— За прошлые выходные на одной только ярмарке на Петухова товарооборот составил более 3 миллионов рублей. Более 9 тысяч покупок в день, — уточнил начальник департамента инвестиций.

Первая сельхозярмарка прошла в Новосибирске 25 марта. Ее посетили около 5 тысяч человек. О том, как проходит ярмарка и какие там цены, вы можете прочитать в нашем репортаже.

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