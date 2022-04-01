Будут в самых разных местах и каждые выходные: мэрия Новосибирска решила увеличить число ярмарок

В Новосибирске увеличат количество ярмарок. В прошлом году администрация города провела 140 ярмарок. В этом году их до 30 мая будет 190. Как сообщили в мэрии, они будут проходить каждые выходные.

Виталий Витухин, начальник департамента инноваций Новосибирска, сообщил, что количество ярмарок увеличат для поддержки предпринимателей сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области. А также чтобы решить задачи импортозамещения и доступности товаров для горожан.