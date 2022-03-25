От полотенец по 50 до мухоморов «для суставов»: как прошла первая в году ярмарка под открытым небом

В Новосибирске прошла первая в этом году сельхоз ярмарка. Подобные мероприятия власти организуют давно, но никогда, пожалуй, этот формат не был столь актуален. Считается, что торговля под открытым небом с машин и складных столов может снизить цены, поскольку производители таким образом выходят к покупателям напрямую. Так ли это, отправились узнать обозреватель НГС Стас Соколов и фотокорреспондент Александр Ощепков.
Нынешняя ярмарка первая из целой серии — со следующей недели они будут проходить практически каждые выходные в разных местах, чтобы привлечь максимальное количество покупателей изо всех районов города. Начать областные власти решили с площадки между цирком и Вознесенским кафедральным собором у входа в Нарымский сквер.
Ярмарка вышла довольно компактной — на тротуаре в две шеренги выстроились пара десятков палаток и столов. Продавцов через полчаса после начала было в разы больше, чем покупателей. Причем, как обычно бывает на подобных мероприятиях, процентов двадцать торговцев предлагали какой-нибудь ширпотреб, имеющий мало отношения к местному сельскому хозяйству: полотенца, шапки, бижутерию — в общем, всё, чего и так с избытком хватает в любом «барахольном» ТЦ.
Уже на первом лотке масса уникальных продуктов. По крайней мере, так утверждает продающая их женщина Вот, например, подсолнечное нерафинированное масло по 350 рублей за бутылку. Дороговато, конечно, но продавщица начинает расхваливать товар, рассказывая про его невероятную экологичность и полезность. «Две бутылки будут стоить 600 рублей», — выкладывает она последний козырь. Поняв, что масло продать не удастся, женщина берет маленькую баночку меда и заходит с другого фланга — теперь перед нами мощнейший источник мужской силы.
Довод о том, что тот или иной продукт невероятно полезен для здоровья, звучит везде, где покупатель начинает задавать вопрос о цене или вообще целесообразности товара. Варенье из шишек — штука на любителя. Услышав замечание фотографа Александра о том, что варенье такое ему «не зашло», продавец тут же отвечает, что, дескать, оно же такое полезное. Дескать, кто же его просто так, для удовольствия ест.
Один из самых полезных (судя по цене) продуктов на ярмарке — сушеные мухоморы. Варить супы из них как из продающихся здесь же белых и лисичек), конечно, продавец не рекомендует. Но настаивать на водке очень советует. Хорошо помогает от суставов, говорит.
Естественная сложность проведения такого рода ярмарок ранней весной в том, что в это время, скажем так, ещё не так много каких-то сезонных продуктов. Зато сразу несколько точек продают мороженую лесную ягоду. Клюква и брусника идут по 200 рублей за литровую банку, облепиха — по 150 рублей. Дешевле всего калина — 100 рублей.
А вот копченая колбаса, пастрома и прочие мясные радости доступны круглый год. Вот, например, продукция из Криводановки. Цены, действительно, по нынешним временам, вполне сносные. Есть и Докторская колбаса, на которой обещано соответствие некоему «старому ГОСТу». Какая именно версия этого самого ГОСТа имеется в виду, правда, не уточняется. Но по цене 388 рублей за килограмм можно и рискнуть.
Те, у кого истощился (или вовсе не начинался) запас консервированных помидоров, огурцов, лечо и прочих радостей огородников, могут разжиться здесь баночкой другой. Цены, правда, не особо отличаются от того, что можно купить в сетевых магазинах, но можно помочь местным производителям.
Поклонников траволечения и в целом народных средств поддержки здоровья могла заинтересовать точка, предлагавшая несколько десятков разных сушеных растений. Для чего-то нужны специальные знания, но ягоду или чабрец можно добавить в чай просто для аромата.
Небольшая семейная мастерская предлагала яркие съедобные фигурки. По поводу пользы для здоровья здесь, наверное, есть вопросы. Но все эти веселые рожицы, как минимум, вызывают улыбку. А в наше нервное время это может быть даже более полезно, чем какие-нибудь микроэлементы и витамины.
Следующая (уже куда более крупная) ярмарка должна пройти 2 апреля на площади Маркса. И с этого момента ярмарки будут разворачиваться по всему городу практически каждые выходные вплоть до конца весны. Их полный список с указанием места проведения можно посмотреть здесь.
Нужно признать, что основным преимуществом ярмарок является не столько дешевизна, сколько возможность купить продукты небольших производителей, которым трудно пробиться в крупные торговые сети. Для тех, кому действительно приходится экономить на всём, больше подойдут магазины дискаунтеры. Однако здесь нужно быть на чеку — товары под привычными вам брендами в таких торговых точках могут отличаться от оригинала.