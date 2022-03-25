От полотенец по 50 до мухоморов «для суставов»: как прошла первая в году ярмарка под открытым небом

В Новосибирске прошла первая в этом году сельхоз ярмарка. Подобные мероприятия власти организуют давно, но никогда, пожалуй, этот формат не был столь актуален. Считается, что торговля под открытым небом с машин и складных столов может снизить цены, поскольку производители таким образом выходят к покупателям напрямую. Так ли это, отправились узнать обозреватель НГС Стас Соколов и фотокорреспондент Александр Ощепков.

Нынешняя ярмарка первая из целой серии — со следующей недели они будут проходить практически каждые выходные в разных местах, чтобы привлечь максимальное количество покупателей изо всех районов города. Начать областные власти решили с площадки между цирком и Вознесенским кафедральным собором у входа в Нарымский сквер.