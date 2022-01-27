Разница бросается в глаза: сравниваем «одинаковые» продукты из нищемаркетов и обычных магазинов

Что говорят производители и эксперты

Мы поговорили с несколькими управленцами розничных сетей (федеральной и региональной), двое из них согласились дать комментарии на условиях анонимности. Оба они утверждают, что крупный ритейлер может заказывать партии товара под себя и часть поставщиков готовы на это идти. Самый честный вариант такого сотрудничества — это когда предприятие делает товар в какой-то совершенно другой упаковке. Для него может быть даже придумана этикетка и название «торговой марки» (хотя могут обойтись и без этого), но никто особенно на это внимания не обращает, поскольку такой товар будет продаваться по минимальной цене и именно это будет для покупателя основным аргументом.

Чуть менее честным, но формально не нарушающим никаких законов будет придумать упаковку и название, похожее на привычный бренд. Внимательный покупатель, конечно, заметит разницу, но для большинства это будут одинаковые товары.

— Расчет на то, что люди, делающие покупки в дискаунтерах, и те, кто ходят в обычные супермаркеты (даже массовые) — это разная публика. Дескать, если ты пришел в дискаунтер, то и не жалуйся, — говорит сотрудник сибирской компании.

Сотрудник федерального ритейлера говорит, что сталкивался с тем, что даже транснациональные корпорации выпускают товары под одним и тем же названием с разным содержимым. При этом упаковка может иметь отличия, но речь идет не о новой марке, а о модификации. Чаще всего это случается с бытовой химией, где к одному и тому же бренду можно «прикрутить» какие-то дополнительные слова: pro, «актив», «био», «эксперт», «эконом» и т. д . Что опять-таки дает возможность заполнить такую упаковку другим продуктом (с куда более низкой себестоимостью).

— К сожалению, покупатель в магазине часто не может понять, что перед ним попросту другой товар. Даже внимательное изучение упаковки не всегда дает результаты, поскольку там указан только состав, но не говорится, в какой пропорции присутствуют разные элементы, — признает собеседник НГС.

Единственной компанией, которая согласилась прокомментировать ситуацию, оказался НЗБХ. Здесь подчеркнули, что предприятие производит и поставляет в торговую сеть «Светофор» порошок под наименованием именно LOTOC (а не «Лотос»).

— Это стиральный порошок эконом-сегмента, ориентированный на отстирывание базовых бытовых загрязнений. Одновременно в ассортименте НЗБХ есть стиральный порошок «Лотос Новый» — это порошок уже другого ценового сегмента, с другим составом, отлично удаляющий различные загрязнения и пятна. Это разные стиральные порошки, — сообщили в НЗБХ.

При этом в компании подчеркнули, что торговые сети часто имеют свои собственные наименования и марки для товаров и размещают заказы на производство продукции под своими наименованиями и требованиями к продукции. Очень часто и производители для крупных покупателей, для розничных сетей предлагают практически индивидуальные товары под отдельными торговыми марками — только для данных покупателей.

— Это вполне могут быть и торговые марки широко продаваемых товаров, но с долей индивидуализации товара. Например — в другой упаковке, в версии «лайт», с другим весом и т. п . Это позволяет производителю выделить, что именно этот товар поставляется только для данной торговой сети или для данного направления (например, только для дискаунтеров, или, наоборот, товар в «комплектации премиум» — для более дорогого сегмента), — уточнил представитель НЗБХ.

В компании «Доброфлот» попросили прислать фото банок, по которым можно было бы определить партии товара (это было сделано), но на момент публикации комментария не предоставили. Компания «Торговая площадь» и сеть «Светофор» на запросы НГС не ответили.

Утверждать, что это происходит со всеми товарами в дискаунтерах, конечно, нельзя, но разницу между несколькими «одинаковыми» продуктами, купленными в разных магазинах, удалось заметить даже на органолептическом уровне. Это обстоятельство стоит как минимум помнить, когда вы увидите привлекательные цифры на ценнике.

Напишите в комментариях, кстати, сталкивались ли вы сами с тем, что купленный в магазине низких цен знакомый товар не оправдал ваших ожиданий. А может быть, наоборот, вам удается за счет «нищемаркетов» экономить деньги в наше непростое время?

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