Супермаркеты Новосибирска с самыми низкими оценками: что в них бесит людей — обзор Стаса Соколова

На розничную торговлю не жалуется только ленивый (или преисполнившийся благодати) — достаточно почитать комментарии к любой новости, касающейся ритейла. Но жалобы жалобами, а нам захотелось найти лидеров — торговые точки, которые бесят новосибирцев сильнее всего. Обозреватель НГС даже не пожалел времени и съездил в магазин, получивший больше всего критических отзывов.



Как мы их искали

Самый простой и репрезентативный способ сравнительной оценки — отзывы в 2ГИС. Конечно, если у объекта таких отзывов — пара десятков, то даже одна-две несправедливо низких оценки могут повлиять на средний балл. Например, у «Марии-Ра» на Забалуева, 21 средний балл вообще 1,1, но отзывов — всего 14. И если посмотреть, на что жалуются написавшие их люди, то выяснится, что три «единички» поставили ему за то, что… покупателя попросили надеть маску. Еще один «кол» магазину влепил человек, который потерял там 2 тысячи рублей. Обидно, конечно, но вряд ли это говорит о качестве сервиса.

