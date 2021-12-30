Владелец сети «Ярче!» открывает новую сеть магазинов с низкими ценами — это конкурент Fix Price

Группа KDV (владелец сети «Ярче!» и целого ряда продуктовых брендов) выбрала Новосибирск для тестирования своего нового проекта. Здесь заработали первые торговые точки новой сети HIT Super Price, с которой KDV собирается выйти в новый для себя сегмент. С тем, что именно там продается и кто станет основными конкурентами нового проекта, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

Группа KDV была создана томским предпринимателем Денисом Штенгеловым, он же считается основным владельцем всего бизнеса группы, включающего, помимо сети «Ярче!», более десяти предприятий по производству продуктов питания в разных городах России. Группе принадлежат бренды «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «ОZеra», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «Smart Formula», «Бонди», «3 корочки», «Beerka», «Чипсоны», «Зеленый попугай» и т. д. (всего 40 торговых марок). Головной офис «КДВ Групп» находится в Томске. В 2019 году Штенгелов впервые попал в рейтинг «Форбс», заняв 164-е место в списке богатейших бизнесменов России.



Сетями «Ярче!» и HIT Super price управляет ООО «Камелот-А». По данным «Контур.Фокуса», оборот компании в 2020 году приблизился к 56 миллиардам рублей, а чистый убыток составил 2,1 миллиарда. Практически 100-процентным владельцем компании является АО «Кондитерус Ком», которое в прошлом году сумело получить чистую прибыль 2,1 миллиарда рублей при выручке в 94 тысячи рублей. Владельцы этой компании в «Контур.Фокусе» не указаны, держателем реестра АО является ЗАО «Сервис-Реестр».

