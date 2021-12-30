Владелец сети «Ярче!» открывает новую сеть магазинов с низкими ценами — это конкурент Fix Price

Группа KDV (владелец сети «Ярче!» и целого ряда продуктовых брендов) выбрала Новосибирск для тестирования своего нового проекта. Здесь заработали первые торговые точки новой сети HIT Super Price, с которой KDV собирается выйти в новый для себя сегмент. С тем, что именно там продается и кто станет основными конкурентами нового проекта, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Группа KDV была создана томским предпринимателем Денисом Штенгеловым, он же считается основным владельцем всего бизнеса группы, включающего, помимо сети «Ярче!», более десяти предприятий по производству продуктов питания в разных городах России. Группе принадлежат бренды «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «ОZеra», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «Smart Formula», «Бонди», «3 корочки», «Beerka», «Чипсоны», «Зеленый попугай» и
Сетями «Ярче!» и HIT Super price управляет ООО «Камелот-А». По данным «Контур.Фокуса», оборот компании в 2020 году приблизился к 56 миллиардам рублей, а чистый убыток составил 2,1 миллиарда. Практически 100-процентным владельцем компании является АО «Кондитерус Ком», которое в прошлом году сумело получить чистую прибыль 2,1 миллиарда рублей при выручке в 94 тысячи рублей. Владельцы этой компании в «Контур.Фокусе» не указаны, держателем реестра АО является ЗАО «Сервис-Реестр».
Первые магазины сети HIT Super Price заработали в конце декабря в удаленных районах Новосибирска — на Печатников, 1а и Твардовского, 20, а также в Бердске. Еще одна точка расположена на Народной, но магазин пока не открыт. Торговля в новых точках ведется тем же юрлицом, которое управляет сетью «Ярче!», — ООО «Камелот-А», да и сами магазины расположены в соседних помещениях.
Выбор преимущественно удаленных от центра площадок объясняется, скорее всего, желанием обкатать новый формат с минимальными издержками: помещения в глубине ОбьГЭС и на дальней границе Первомайского района существенно дешевле. К тому же в таких местах пока ниже конкуренция.
Магазин на Твардовского, 20 расположен в одноэтажной пристройке к кирпичной девятиэтажке советской постройки. У здания две вывески, но одна дверь, открыв которую можно уже выбрать, куда вы хотите пойти дальше, в «Ярче!» или HIT Super Price. Помещение магазина маленькое, узкое, оно меньше соседнего универсама раза в четыре. Покупателей встречает сезонный товар (новогодние украшения, наборы новогодних подарков), который продолжает полка с игрушками.
Больше половины товаров в магазине — это бытовая химия и товары личной гигиены, но также есть минимальное количество посуды, кухонной утвари, пластиковых емкостей и т
У многих ценников торчат красные корешки, обозначающие скидки, на которых написано «Ярче!». Цены на немногие товары действительно привлекательны, особенно если учесть, что речь идет о маленьком магазинчике, а не гипермаркете. Так,
Литровая бутылка кондиционера для белья Lenor «Скандинавская весна» продается за 69,98 рубля, минимальная цена этого товара на «Яндекс.Маркете» 109 рублей.
Зубная паста SPLAT отбеливающая (80 грамм) стоит 79,98 рубля, на «Яндекс.Маркете» — 142 рубля, в «Ашане» — 149,99 рубля.
200-граммовая пачка кофе COSTA (бренд британской сети кофеен) стоит 199 рублей. Цена в «Ленте» — 249,89 рубля, в «Ашане» — 346,99 рубля, в Metro Cash&Carry — 389 рублей.
Чипсы Bon Giorno со вкусом прошутто стоят 49,90 рубля. В «Ленте» продукт этой же линейки только со вкусом хамона продается за 76,99 рубля, в интернет-магазине сети «Перекресток» (тот же владелец, что и у «Пятерочки») — 89 рублей.
Цены на некоторые продукты, впрочем, находятся на уровне акций крупных сетей или даже выше. Так, макароны «Макфа» (400 граммов) продаются здесь за 59,90 рубля. «Яндекс.Маркет» предлагает такой продукт (из Metro Cash&Carry) за 41,90 рубля, при том что в среднем упаковка с макаронами этого производителя стоит в районе 55–60 рублей.
Судить о будущей сети по первым пробным магазинам довольно опрометчиво. Нынешний вид «Ярче!», например, довольно сильно отличается от того, как выглядели первые точки под таким названием. Однако уже сейчас можно предположить, что новая сеть выглядит потенциальным конкурентом не столько «Магнит Косметик» (которая специализируется всё же на бытовой химии, 98 магазинов в Новосибирске и окрестностях), сколько Fix Price (71 магазин в Новосибирске), где можно купить самый широкий спектр товаров, включая аксессуары, посуду, слабый алкоголь и
Новая сеть позволит KDV использовать еще большее количество площадок. Если «Ярче!» стала сетью, которая может открыть торговую точку там, где не влезет ни «Пятерочка», ни «Мария Ра», то HIT можно засунуть в помещение, которое будет слишком мало даже для самого «Ярче!». В Новосибирске из сетевых ритейлеров на таких площадках работает разве что лишь «Красное&Белое» (72 магазина в Новосибирске).
В KDV Group на запрос НГС о новой сети не ответили.
Это не первый случай, когда ритейлеры выбирают Новосибирск в качестве поля для экспериментов. Так, сеть «Лента» в прошлом году открыла здесь единственный пока магазин своего пилотного проекта дискаунтера «365+». А в ноябре «Яндекс» запустил здесь свой новый сервис экспресс-доставки.