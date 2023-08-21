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Новую социальную ярмарку запустят в Новосибирске: в ней будет 40 отделов

В Минпромторге сейчас работают над концепцией

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На ярмарке будут продавать местные продукты

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В Новосибирске планируют открыть новую социальную ярмарку на левом берегу. Над концепцией работает региональный Минпромторг.

Об этом 21 августа на оперативном совещании правительства Новосибирской области рассказал министр торговли региона Андрей Гончаров:

— Социальные ярмарки пользуются большим спросом у населения. В Минпромторг неоднократно поступали обращения жителей по сохранению действующих ярмарок и открытию новых. В соответствии с поручением об открытии второй областной социальной ярмарки Минпромторг разрабатывает концепцию ее проведения. Наиболее перспективным местом расположения рассматривается левобережная часть города с привязкой к линии метрополитена, на площадях ГУМа.

Сейчас власти обсуждают создание ярмарки с арендодателем. Всего на площади могут разместить около 40 торговых отделов. Там будут продавать товары от местных производителей.

Во время уборки урожая в области начнется сезон сельскохозяйственных ярмарок. Четыре из них пройдут в Советском районе Новосибирска у Дома ученых 24 и 25 августа, а затем 21 и 22 сентября.

Сейчас в Новосибирске активно продают товары к школе. НГС прошел по магазинам и выяснил, сколько нужно заплатить за рюкзаки и форму для ребенка.

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