Новую социальную ярмарку запустят в Новосибирске: в ней будет 40 отделов

В Новосибирске планируют открыть новую социальную ярмарку на левом берегу. Над концепцией работает региональный Минпромторг.
Об этом 21 августа на оперативном совещании правительства Новосибирской области рассказал министр торговли региона Андрей Гончаров:
— Социальные ярмарки пользуются большим спросом у населения. В Минпромторг неоднократно поступали обращения жителей по сохранению действующих ярмарок и открытию новых. В соответствии с поручением об открытии второй областной социальной ярмарки Минпромторг разрабатывает концепцию ее проведения. Наиболее перспективным местом расположения рассматривается левобережная часть города с привязкой к линии метрополитена, на площадях ГУМа.
Сейчас власти обсуждают создание ярмарки с арендодателем. Всего на площади могут разместить около 40 торговых отделов. Там будут продавать товары от местных производителей.
Во время уборки урожая в области начнется сезон сельскохозяйственных ярмарок. Четыре из них пройдут в Советском районе Новосибирска у Дома ученых 24 и
Сейчас в Новосибирске активно продают товары к школе. НГС прошел по магазинам и выяснил, сколько нужно заплатить за рюкзаки и форму для ребенка.