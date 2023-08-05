Рюкзак за 400 рублей и набор Гарри Поттера: магазины Новосибирска заполнили товары к школе — смотрим на цены и выбор

В пресс-службе ТРЦ «Аура» рассказали, что у них в ТРЦ есть 18 магазинов, в которых можно также купить одежду для школьников. Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей. Мы заглянули только в часть из них.

