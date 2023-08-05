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Обзор

Рюкзак за 400 рублей и набор Гарри Поттера: магазины Новосибирска заполнили товары к школе — смотрим на цены и выбор

Корреспондент НГС прогулялась по открывшимся школьными базарам

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Детям традиционно нужны ранцы, канцтовары и форма

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Новосибирские магазины заполнили канцтовары, а на площади Маркса открылась школьная ярмарка. До начала учебного года остался месяц. Это значит, что наступило время закупаться учебными принадлежностями. Корреспондент НГС прошлась по популярным магазинам, чтобы посмотреть товары к школе, и съездила на ярмарку. Увидела ли она разницу в ценах — читайте в материале.

Канцтовары

В больших магазинах появляются отделы с товарами для школы

В больших магазинах появляются отделы с товарами для школы

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Школьные принадлежности начали продавать в крупных торговых сетях. Обычно в таких магазинах, как «Ашан» и «Лента», можно увидеть много стандартных позиций по демократичным ценам. Но что-то необычное и креативное найти здесь можно редко. Например, в «Окей» в «Ауре» прямо на входе встречают канцтовары. Обычная зеленая тетрадь в 12 листов в «Окей» стоит 5 рублей. Стоимость тетрадей с картинками начинается с 16 рублей.

Обычные ручки стоят 20 рублей

Обычные ручки стоят 20 рублей

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Не стоит забывать про предметы для творчества: альбомы стоят от 89 рублей за штуку

Не стоит забывать про предметы для творчества: альбомы стоят от 89 рублей за штуку

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Самый недорогой рюкзак в «Окей» стоит 1499 рублей

Самый недорогой рюкзак в «Окей» стоит 1499 рублей

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В «Читай-городе», помимо книг, к школе можно купить и интересные принадлежности. Например, в магазине есть огромная коллекция необычных ручек.

Стандартные зеленые тетради, в которых 24 листа, стоят в «Читай-городе» 25 рублей

Стандартные зеленые тетради, в которых 24 листа, стоят в «Читай-городе» 25 рублей

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К учебному году можно купить «предметные» тетради. Каждая в «Читай-городе» будет стоить 114 рублей

К учебному году можно купить «предметные» тетради. Каждая в «Читай-городе» будет стоить 114 рублей

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Есть и целые наборы к школе. Так, набор «Аниме» стоит 399 рублей

Есть и целые наборы к школе. Так, набор «Аниме» стоит 399 рублей

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Рюкзак на фото стоит 3540 рублей

Рюкзак на фото стоит 3540 рублей

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Подготовился к новому учебному году и «Детский мир». Если смотреть по индексу «зеленой тетради», то стандартная зеленая тетрадь в 12 листов стоит 4,9 рубля.

Тетради в магазине есть на любой вкус

Тетради в магазине есть на любой вкус

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Для любителей «Гарри Поттера» в «Детском мире» подготовили канцелярский набор

Для любителей «Гарри Поттера» в «Детском мире» подготовили канцелярский набор

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Обычный и самый недорогой рюкзак в «Детском мире» стоит 400 рублей. Рюкзак с принцессой — 5699 рублей

Обычный и самый недорогой рюкзак в «Детском мире» стоит 400 рублей. Рюкзак с принцессой — 5699 рублей

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В среднем рюкзаки стоят от 2 до 4 тысяч рублей

В среднем рюкзаки стоят от 2 до 4 тысяч рублей

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Акварельные краски стоят от 131 рубля

Акварельные краски стоят от 131 рубля

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Для любителей необычного

В небольших сувенирных магазинах, например Soft&Sweet в «Ауре», можно найти необычные канцелярские принадлежности. Многое в таких магазинах явно переоценено, но есть вероятность, что с ручкой-акулой учиться будет легче.

В сувенирных магазинах можно найти ручки на любой вкус

В сувенирных магазинах можно найти ручки на любой вкус

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Розовые пеналы стоят 420 рублей

Розовые пеналы стоят 420 рублей

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В «Гоголе-Моголе», магазине необычных вещей, тоже можно порадовать ребенка ручками с оленятами и модными пеналами.

В «Гоголе-Моголе» ручка с авокадо стоит 73 рубля

В «Гоголе-Моголе» ручка с авокадо стоит 73 рубля

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Черный пенал стоит 720 рублей

Черный пенал стоит 720 рублей

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Лама-ластик за 150 рублей и точилка-бургер за 260 рублей

Лама-ластик за 150 рублей и точилка-бургер за 260 рублей

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Магазин Modi в «Галерее» продолжает список магазинов подарков, где можно купить необычные канцтовары.

Тетрадки с котиками стоят около 300 рублей

Тетрадки с котиками стоят около 300 рублей

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Необычные ручки стоят по 200–300 рублей

Необычные ручки стоят по 200–300 рублей

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В Modi черный рюкзак стоит 1299 рублей, желтый — 799 рублей

В Modi черный рюкзак стоит 1299 рублей, желтый — 799 рублей

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Для порядка в записях школьники могут купить стикеры

Для порядка в записях школьники могут купить стикеры

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В пресс-службе ТРЦ «Аура» рассказали, что у них в ТРЦ есть 18 магазинов, в которых можно также купить одежду для школьников. Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей. Мы заглянули только в часть из них.

Школьная ярмарка

На ярмарке есть одежда для школьников

На ярмарке есть одежда для школьников

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Первый школьный базар открылся на этой неделе на площади Маркса у ТЦ «Фантазия». Как следует из пресс-релиза мэрии Новосибирска, цены там на 10% ниже рыночных. Работает ярмарка с 10:00 до 20:00. Вторая ярмарка откроется 14 августа у ТЦ «Континент» на улице Троллейной.

4200 стоят самые дорогие рюкзаки

4200 стоят самые дорогие рюкзаки

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На небольшом участке на площади стоит с десяток палаток со школьными принадлежностями. Людей в середине дня немного, да и сами продавцы отчасти только раскладывают продукцию.

В первую очередь проверяем индекс «зеленой тетради» — на ярмарке они стоят от 10 рублей. Обычные тетради — от 40 рублей. В одной из палаток продается одежда для школьников. Самая недорогая блузка — 750 рублей. Цены «средние по больнице» — такие же можно найти в крупных массмаркетах.

Розовая блузка стоит 750 рублей

Розовая блузка стоит 750 рублей

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Как утверждает продавец, дешевле одежда из прошлогодних коллекций. А в этом году цены выросли. В среднем блузки для девочек на ярмарке стоят от 1300 рублей.

— Несущественно выросли, но родителям будет тяжелее, — отмечает продавец.

Рюкзаки стоят несколько тысяч рублей

Рюкзаки стоят несколько тысяч рублей

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Рюкзаки в соседней палатке продает мужчина. Он говорит, что самый дешевый стоит 1400 рублей.

На рынке нет разнообразия школьных принадлежностей, но стоят они дешевле

На рынке нет разнообразия школьных принадлежностей, но стоят они дешевле

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Толстые тетради — от 40 рублей

Толстые тетради — от 40 рублей

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Мамы и папы школьников из Новосибирска, расскажите, сколько вам приходится тратить на то, чтобы собрать ребенка к началу учебного года и как выросли траты в последние годы. Напишите об этом корреспонденту НГС Елизавете Шаталовой на электронную почту elizaveta.shatalova@sholding.ru.

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Школьная ярмаркаПервое сентябряШколаКанцтоварыНовосибирск
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