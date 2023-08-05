Рюкзак за 400 рублей и набор Гарри Поттера: магазины Новосибирска заполнили товары к школе — смотрим на цены и выбор

Новосибирские магазины заполнили канцтовары, а на площади Маркса открылась школьная ярмарка. До начала учебного года остался месяц. Это значит, что наступило время закупаться учебными принадлежностями. Корреспондент НГС прошлась по популярным магазинам, чтобы посмотреть товары к школе, и съездила на ярмарку. Увидела ли она разницу в ценах — читайте в материале.
Канцтовары
Школьные принадлежности начали продавать в крупных торговых сетях. Обычно в таких магазинах, как «Ашан» и «Лента», можно увидеть много стандартных позиций по демократичным ценам. Но что-то необычное и креативное найти здесь можно редко. Например, в «Окей» в «Ауре» прямо на входе встречают канцтовары. Обычная зеленая тетрадь в 12 листов в «Окей» стоит 5 рублей. Стоимость тетрадей с картинками начинается с 16 рублей.
В «Читай-городе», помимо книг, к школе можно купить и интересные принадлежности. Например, в магазине есть огромная коллекция необычных ручек.
Подготовился к новому учебному году и «Детский мир». Если смотреть по индексу «зеленой тетради», то стандартная зеленая тетрадь в 12 листов стоит 4,9 рубля.
Для любителей необычного
В небольших сувенирных магазинах, например Soft&Sweet в «Ауре», можно найти необычные канцелярские принадлежности. Многое в таких магазинах явно переоценено, но есть вероятность, что с ручкой-акулой учиться будет легче.
В «Гоголе-Моголе», магазине необычных вещей, тоже можно порадовать ребенка ручками с оленятами и модными пеналами.
Магазин Modi в «Галерее» продолжает список магазинов подарков, где можно купить необычные канцтовары.
В пресс-службе ТРЦ «Аура» рассказали, что у них в ТРЦ есть 18 магазинов, в которых можно также купить одежду для школьников. Костюм для девочки, состоящий из блузки, жилета и юбки, обойдется в среднем 5500 рублей, а брюки, рубашка и жилет для мальчика — в среднем 6000 рублей. Мы заглянули только в часть из них.
Школьная ярмарка
Первый школьный базар открылся на этой неделе на площади Маркса у ТЦ «Фантазия». Как следует из пресс-релиза мэрии Новосибирска, цены там на 10% ниже рыночных. Работает ярмарка с 10:00 до 20:00. Вторая ярмарка откроется 14 августа у ТЦ «Континент» на улице Троллейной.
На небольшом участке на площади стоит с десяток палаток со школьными принадлежностями. Людей в середине дня немного, да и сами продавцы отчасти только раскладывают продукцию.
В первую очередь проверяем индекс «зеленой тетради» — на ярмарке они стоят от 10 рублей. Обычные тетради — от 40 рублей. В одной из палаток продается одежда для школьников. Самая недорогая блузка — 750 рублей. Цены «средние по больнице» — такие же можно найти в крупных массмаркетах.
Как утверждает продавец, дешевле одежда из прошлогодних коллекций. А в этом году цены выросли. В среднем блузки для девочек на ярмарке стоят от 1300 рублей.
— Несущественно выросли, но родителям будет тяжелее, — отмечает продавец.
Рюкзаки в соседней палатке продает мужчина. Он говорит, что самый дешевый стоит 1400 рублей.
Мамы и папы школьников из Новосибирска, расскажите, сколько вам приходится тратить на то, чтобы собрать ребенка к началу учебного года и как выросли траты в последние годы. Напишите об этом корреспонденту НГС Елизавете Шаталовой на электронную почту
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