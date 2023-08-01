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В Академгородке построят новую музыкальную школу — в ней будут учиться 800 учеников

В ней появятся 50 учебных классов и концертный зал

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Это первая за 40 с лишним лет строящаяся в городе музыкальная школа

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В новосибирском Академгородке началось строительство музыкальной школы № 10 на улице Терешковой. Ее планируют сдать до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметили в правительстве, в новом здании ДМШ № 10 будут заниматься почти 800 учеников по семи музыкальным направлениям. Сейчас их занятия проходят в помещениях цокольного этажа лицея № 130.

— Это исторический момент не только для Академгородка — для всего Новосибирска. В нашем городе 33 музыкальные школы. Из них специально как музыкальные были построены только три, и последняя — в 1979 году, — отметила вице-мэр Анна Терешкова.

Площадь нового здания составит почти четыре тысячи квадратных метров, в нем разместят 50 учебных классов и концертный зал на 350 зрителей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют реконструировать школу № 103 на улице Фадеева. Для нее сделают пристройку на 275 мест.

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Музыкальная школаАкадемгородок 2.0Новосибирск
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