В Академгородке построят новую музыкальную школу — в ней будут учиться 800 учеников

В новосибирском Академгородке началось строительство музыкальной школы
Как отметили в правительстве, в новом здании ДМШ
— Это исторический момент не только для Академгородка — для всего Новосибирска. В нашем городе 33 музыкальные школы. Из них специально как музыкальные были построены только три, и последняя — в 1979 году, — отметила вице-мэр Анна Терешкова.
Площадь нового здания составит почти четыре тысячи квадратных метров, в нем разместят 50 учебных классов и концертный зал на 350 зрителей.
Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют реконструировать школу