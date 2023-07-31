Школу на Фадеева решили реконструировать — сейчас полувековое здание переполнено

В Новосибирске планируют реконструировать школу №103 на улице Фадеева. Для нее сделают пристройку на 275 мест.



О том, что в школе планируют увеличить количество мест, сообщается в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска». В мэрии уточнили, что существующее здание построили в 1964 году, оно рассчитано на 600 мест.

