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Школу на Фадеева решили реконструировать — сейчас полувековое здание переполнено

Для него сделают пристройку почти на 300 учеников

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В этом году в школе училось 840 детей

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В Новосибирске планируют реконструировать школу №103 на улице Фадеева. Для нее сделают пристройку на 275 мест.

О том, что в школе планируют увеличить количество мест, сообщается в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска». В мэрии уточнили, что существующее здание построили в 1964 году, оно рассчитано на 600 мест.

— Реконструкция предусмотрена перечнем мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 — 2030 годы, со сроком реализации в 2025 году, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом сейчас в бюджете не заложены деньги на реконструкцию в 2024–2025 годах. Власти отметили, что строительство школ в городе, из-за цены работ, возможно только за счет субсидий из регионального или федерального бюджетов.

— Таким образом, сроки строительства объекта образования будут определяться исходя из возможности выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — уточнили в мэрии.

По информации департамента образования, в 2022–2023 годах в школе учились 840 детей.

Ранее в мэрии сообщили, что в Новосибирске построят дополнительный корпус для экономического лицея. В начале июля туда отказались принимать 52 первоклассников. Родители поделились своими историями. Позже стало известно, что в лицее создадут новые учебные места.

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