Туда не смогли попасть все желающие: для экономического лицея в Новосибирске построят новый корпус

В Новосибирске построят дополнительный корпус для экономического лицея на улице Крылова. Сейчас для здания готовят проект.

В прошлом учебном году в экономическом лицее учились 1744 ребенка, хотя само здание рассчитано на 825 человек. Этим летом 52 первоклассникам отказали в приеме из-за того, что в заведении не хватает мест. Всего на новый учебный год в лицее открыли 6 первых классов, а увеличить их количество не представляется возможным.

