Туда не смогли попасть все желающие: для экономического лицея в Новосибирске построят новый корпус

В Новосибирске построят дополнительный корпус для экономического лицея на улице Крылова. Сейчас для здания готовят проект.
В прошлом учебном году в экономическом лицее учились 1744 ребенка, хотя само здание рассчитано на 825 человек. Этим летом 52 первоклассникам отказали в приеме из-за того, что в заведении не хватает мест. Всего на новый учебный год в лицее открыли 6 первых классов, а увеличить их количество не представляется возможным.
Об этом на пресс-конференции 14 июля рассказал мэр Анатолий Локоть:
— Школа находится в самом центре. Заявки подают не только из проживающих рядом микрорайонов, а со всего города. Мы надеемся снять в некоторой степени напряжение за счет того, что будет запущено 1 сентября новое здание школы № 54 на улице Крылова в пешей доступности. В какой-то степени разрядить обстановку на этот год. Сейчас в заключительной стадии документация на то, чтобы строить дополнительное здание, пристройку к этому экономическому лицею.
После того как проект нового здания согласует Главгосэкспертиза, власти планируют получить средства из федерального бюджета на строительство.
Строительство школы на улице Крылова, 18 планируют закончить в этом году. Старое здание снесли в 2020 году. Новый корпус будет рассчитан на 299 учеников.