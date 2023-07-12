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Новосибирский лицей отказался принимать 52 первоклассников: родителям придется идти в суд или в другую школу

В этом году в учреждении открыто 6 первых классов

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В прошлом году Экономический лицей вошел в число самых переполненных школ Новосибирска

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В Новосибирске 52 первоклассникам отказали в приеме в Экономический лицей на улице Крылова. В мэрии объяснили ситуацию.

— По информации, предоставленной МБОУ ЭКЛ, было отказано в зачислении детей родителям (законным представителям) 52 несовершеннолетних в связи с отсутствием свободных мест, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В департаменте образования сообщили, что здание лицея рассчитано на 825 мест. В прошлом учебном году там учились 1744 школьника. В 2023/2024 годах открыто 6 первых классов, и увеличить их количество не представляется возможным.

— В случае, если родители (законные представители) считают, что действиями образовательной организации нарушены права и законные интересы несовершеннолетних, они вправе обратиться за защитой в суд, использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов, — пояснили в мэрии.

В прошлом году НГС публиковал список самых переполненных школ Новосибирска. Экономический лицей попал в этот список вместе с гимназией № 3 в Академгородке, школой № 216, где открыли 14 первых классов, и другими образовательными организациями.

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ШколаПереполненная школаЭкономический лицейМэрия Новосибирска
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