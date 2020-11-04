В Новосибирске сносят старейшую школу с уникальными барельефами

На улице Крылова начали сносить историческое здание школы имени Мичурина
В Новосибирске на улице Крылова, 18, сносят здание школы
О сносе здания на своей странице в Facebook сообщила доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Сибстрин Анна Наволоцкая. Она отметила, что паспорт объекта размещен только на демонтаж пристройки, а не исторической части здания.
Кроме того, 21 сентября Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) подало в региональную госинспекцию по охране объектов культурного наследия третью заявку с просьбой включить здание в реестр памятников, но еще не получило ответа.
— В полицию еще накануне направлено заявление жительницей квартала, а ранним утром — заявление от ВООПИиК о незаконности происходящего, — написала Анна Наволоцкая.
В заявлении (копия с уведомлением о приеме имеется в распоряжении НГС) указано, что Центральный районный суд Новосибирска вынес определение о запрете на снос здания. Работы также должны быть остановлены, пока не будет проведена историко-культурная экспертиза по последнему поданному заявлению о включении здания в реестр памятников. ВООПИиК попросило провести проверку по факту сноса и запретить любые работы на объекте.
Школу, построенную в 1935 году, дважды отказались признать памятником, хотя за ее сохранение выступали в том числе и московские историки. Окончательное решение о сносе признанного аварийным здания власти приняли в августе. Уникальные барельефы в конце лета отсканировали, чтобы затем сделать его копию.