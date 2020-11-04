В Новосибирске сносят старейшую школу с уникальными барельефами

В Новосибирске на улице Крылова, 18, сносят здание школы № 54, построенное в 1935 году. Работы начались во второй половине дня 3 ноября и продолжаются 4 ноября, защитники здания обратились в полицию.



О сносе здания на своей странице в Facebook сообщила доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Сибстрин Анна Наволоцкая. Она отметила, что паспорт объекта размещен только на демонтаж пристройки, а не исторической части здания.



Кроме того, 21 сентября Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) подало в региональную госинспекцию по охране объектов культурного наследия третью заявку с просьбой включить здание в реестр памятников, но еще не получило ответа.

