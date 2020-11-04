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В Новосибирске сносят старейшую школу с уникальными барельефами

Активисты, выступающие за сохранение здание, обратились в полицию

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3 ноября рабочие снесли восточное крыло школы, сегодня демонтаж продолжился

3 ноября рабочие снесли восточное крыло школы, сегодня демонтаж продолжился

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На улице Крылова начали сносить историческое здание школы имени Мичурина

В Новосибирске на улице Крылова, 18, сносят здание школы № 54, построенное в 1935 году. Работы начались во второй половине дня 3 ноября и продолжаются 4 ноября, защитники здания обратились в полицию.

О сносе здания на своей странице в Facebook сообщила доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Сибстрин Анна Наволоцкая. Она отметила, что паспорт объекта размещен только на демонтаж пристройки, а не исторической части здания.

Кроме того, 21 сентября Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) подало в региональную госинспекцию по охране объектов культурного наследия третью заявку с просьбой включить здание в реестр памятников, но еще не получило ответа.

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— В полицию еще накануне направлено заявление жительницей квартала, а ранним утром — заявление от ВООПИиК о незаконности происходящего, — написала Анна Наволоцкая.

Активисты говорят о незаконности сноса: все работы должны были остановить, пока не закончится культурно-историческая экспертиза

Активисты говорят о незаконности сноса: все работы должны были остановить, пока не закончится культурно-историческая экспертиза

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В заявлении (копия с уведомлением о приеме имеется в распоряжении НГС) указано, что Центральный районный суд Новосибирска вынес определение о запрете на снос здания. Работы также должны быть остановлены, пока не будет проведена историко-культурная экспертиза по последнему поданному заявлению о включении здания в реестр памятников. ВООПИиК попросило провести проверку по факту сноса и запретить любые работы на объекте.

Школу, построенную в 1935 году, дважды отказались признать памятником, хотя за ее сохранение выступали в том числе и московские историки. Окончательное решение о сносе признанного аварийным здания власти приняли в августе. Уникальные барельефы в конце лета отсканировали, чтобы затем сделать его копию.

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снос зданияшкола № 54
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