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В экономическом лицее на Крылова создадут новые учебные места — в июле туда приняли не всех

29 родителей подали заявления повторно

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Здание лицея рассчитано на 825 человек

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В Новосибирске в экономическом лицее, где в начале июля 52 первоклассникам отказали в приеме, создадут дополнительные учебные места. 29 родителей, чьих детей ранее отказались принимать в учебное заведение, подали заявления повторно.

— По информации, предоставленной МБОУ ЭКЛ, на 18 июля 2023 в образовательную организацию поступило 29 заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс из числа ранее получивших отказ. С целью создания дополнительных мест для обучающихся проведен анализ аудиторного фонда, занятость в образовательном процессе всех учебных кабинетов и классных комнат, — рассказали НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Учебный план на следующий год и расписание составят перед началом учебного года. Его должен утвердить руководитель лицея.

По информации пресс-центра мэрии, для лицея сделают пристройку на 250 мест. Проект здания утвердила государственная экспертиза Новосибирской области. Власти города направили заявку на выделение средств на реконструкцию.

О том, что в экономический лицей не смогли попасть 52 первоклассника, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Это объяснили тем, что здание переполнено, поэтому мест хватило не всем. НГС поговорил с родителями первоклассников, которые рассказали свои истории. А юрист Анастасия Павленко объяснила, что делать в случае, если вашего ребенка отказываются принимать в школу.

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