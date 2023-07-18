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Проблема

«Это ненормально»: как лицей в центре Новосибирска отказался принимать детей в первый класс — истории родителей

В прошлом году лицей был переполнен в два раза — в этом отказал новым ученикам, но потом всё равно их принял

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По данным официального сайта лицея, он был основан в 1937 году

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В новосибирский экономический лицей на улице Крылова в начале июля отказались принимать 52 первоклассников. Среди них были и те, кто относится к школе по месту жительства. В департаменте образования мэрии это объяснили отсутствием мест: в прошлом году в здании, рассчитанном на 825 человек, учились 1744 ребенка. Позже родители рассказали НГС, что детей все-таки зачислили. Мы выслушали истории мам, которым пришлось идти в мэрию и прокуратуру, чтобы их детей взяли в лицей напротив дома, а юрист Анастасия Павленко объяснила, что делать тем, кто оказался в такой ситуации.

Имена матерей первоклассников, которых не приняли в экономический лицей с первого раза, изменены по их просьбе.

«Они там нервные такие»

В этом году Наталья отдает своего сына в первый класс. Семья живет на улице Гоголя, в трех минутах ходьбы от экономического лицея, и мальчик ходил туда на подготовительные занятия. Так как у Натальи есть еще грудной ребенок, она хотела, чтобы старший сын ходил именно в учебное учреждение рядом с домом и его не приходилось возить далеко.

Заявление на прием сына в школу женщина подала через «Госуслуги» 1 апреля. В начале июля в фойе школы повесили списки зачисленных детей — ребенка Натальи среди них не было.

— Мы пришли к секретарю выяснить, почему так произошло. Они там нервные такие, говорят, что вот, вы не единственные, еще 50 человек есть. Говорю, что мы же по прописке, а нам ответили: «Они все по прописке», — рассказала женщина. — Дали письменный отказ, сказали идти на Ленина, 57 (Отдел образования администрации Центрального округа. — Прим. ред.). Мы пришли туда, написали, что произошло. Сказали, что в течение 30 дней перезвонят и скажут, в какую другую школу идти.

Ольга, мама будущей первоклассницы, попала в аналогичную ситуацию: она подала заявление 1 апреля через «Госуслуги», а в июле в школе сообщили, что классы переполнены и ее дочь не смогут принять. Ольга писала жалобу в прокуратуру, департамент и Министерство образования.

Дочь другой сибирячки, Ксении, в этом году тоже пойдет в первый класс, и девочке также отказали в приеме. Женщина предположила, что это связано с тем, что в лицей в первую очередь принимают младших братьев и сестер тех детей, которые уже там учатся.

На сайте «Госуслуг» указано, что если брат или сестра ребенка уже учатся в выбранной школе, можно подать заявление без учета места проживания — у ребенка будет право приоритетного зачисления.

— Согласно приказу о зачислении, у нас 68 льготников — тех, у кого есть старшие братья и сестры в этой школе, и директор утверждает, что неважно, где они проживают. А учебное заведение считается «престижным», каждое утро вижу огромное количество машин, которые привозят детей, то есть дети учатся не по прописке. Возникает вопрос: как можно отказать ребенку, который живет в соседнем доме, но зачислить тех, кто каким-то образом устроил туда своего старшего ребенка? — недоумевает Ксения.

Мать первоклассника Лидия в начале июля тоже не обнаружила имени своего ребенка в списках зачисленных, и ей, как и другим родителям, предоставили письменный отказ. По словам женщины, она обращалась в департамент образования, чтобы решить этот вопрос.

— Это ненормально, если дети, особенно первоклассники, будут ходить в школу в каком-то огромном радиусе. Это не старшее звено, кто сможет сам доехать на метро, — объяснила Лидия НГС.

По ее словам, директор лицея Наталья Попова поддерживала родителей и пыталась помочь.

Детей женщин, которые общались с корреспондентом НГС, в середине июля всё же зачислили в первые классы. По словам Лидии, остальных 48 первоклассников тоже приняли в лицей. Корреспонденту НГС не удалось связаться с директором и оперативно подтвердить эту информацию, потому что в учебном заведении сказали, что Наталья Попова сейчас в отпуске.

Объяснение мэрии

Для лицея планируют построить новый корпус

Для лицея планируют построить новый корпус

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В Департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС ответили, что здание рассчитано на 825 человек. В прошлом году там учились больше 1700 детей.

— По информации, предоставленной МБОУ ЭКЛ, было отказано в зачислении детей родителям (законным представителям) 52 несовершеннолетних в связи с отсутствием свободных мест, — сообщили в мэрии 11 июля.

На тот момент в лицее было открыто 6 первых классов на новый учебный год. Власти уточнили, что в приеме в образовательное учреждение могут отказать только в случае отсутствия мест.

На пресс-конференции 14 июля проблему прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы много лет говорили о проблеме крупных городов в отношении сложившихся микрорайонов. Там, где за счет федеральных программ, национальных проектов, невозможно было проводить реконструкцию и капитальный ремонт уже построенных ранее зданий школ: до войны, во время войны, сразу после войны. Это проблема многих городов. Только недавно были внесены изменения в федеральное законодательство, и только с прошлого года мы получили возможность капитально ремонтировать за счет федерального бюджета здания. И мы этой возможностью сегодня пользуемся: в этом году мы 4 здания ремонтируем, а на следующий год подали 21 объект, — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что лицей находится в самом центре города и туда поступают дети из разных районов. В этом году недалеко от лицея откроют новое здание школы № 54 на улице Крылова и, по расчетам властей, это должно помочь улучшить ситуацию. В будущем для экономического лицея собираются построить еще один корпус — сейчас для него готовят проект.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, действительно ли всех 52 первоклассников приняли в первый класс, за счет чего это удалось сделать и когда для лицея собираются открыть новый корпус.

Мнение юриста

НГС поговорил с юристом Анастасией Павленко, чтобы выяснить, что делать родителям в таких ситуациях. Специалист подтвердила, что в приеме в школу могут отказать только тогда, когда там нет свободных мест. Если это происходит, то департамент образования должен в кратчайшие сроки предоставить на выбор одну или несколько школ для ребенка.

— Лишить права на образование государство не может, школу в пределах муниципального образования предоставят. Вне зависимости от территориальной принадлежности ребенка, любой отказ должен быть обоснован документом, чтобы родители смогли его обжаловать. Получите отказ в письменном виде с обоснованием причины, в случае отсутствия такой причины дополнительно можно запросить у администрации учебного заведения справку об отсутствии свободных мест. Если у вас возникли сомнения в правдивости информации и вы считаете, что отсутствие мест — это всего лишь отмазка, то необходимо обратиться в прокуратуру или в суд, — объяснила Анастасия Павленко.

Некоторые родители действительно обратились в прокуратуру Центрального района после того, как детей отказались принимать в первый класс. В пресс-службе ведомства сообщили, что начали проверку.

Ранее в июле НГС писал о конфликте в школе № 82. оттуда за полгода уволились 12 учителей, среди них были и молодые специалисты. Мы постарались разобраться в претензиях учителей.

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