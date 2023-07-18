«Это ненормально»: как лицей в центре Новосибирска отказался принимать детей в первый класс — истории родителей

Имена матерей первоклассников, которых не приняли в экономический лицей с первого раза, изменены по их просьбе.

«Они там нервные такие»

В этом году Наталья отдает своего сына в первый класс. Семья живет на улице Гоголя, в трех минутах ходьбы от экономического лицея, и мальчик ходил туда на подготовительные занятия. Так как у Натальи есть еще грудной ребенок, она хотела, чтобы старший сын ходил именно в учебное учреждение рядом с домом и его не приходилось возить далеко.



Заявление на прием сына в школу женщина подала через «Госуслуги» 1 апреля. В начале июля в фойе школы повесили списки зачисленных детей — ребенка Натальи среди них не было.

