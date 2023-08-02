Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги к школе — кто получит помощь

Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги перед началом нового учебного года, но помощь получат не все. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В беззаявительном порядке пособие смогут получить к 1 сентября жители региона, у которых дети впервые пойдут в школу. Выплаты составят 5,5 тысячи рублей для многодетных семей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.
— Выплата составляет 5500 рублей, предоставляется единовременно. В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи, единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Получателем может являться один из родителей, опекунов, попечителей многодетной семьи, — передает пресс-служба слова министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой.
Для предоставления выплаты необходимо предъявить заявление, паспорт (документ, удостоверяющий личность), справку из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающую факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс, удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе).
НГС не смог оперативно узнать, почему в сообщении сначала говорится о том, что выплаты можно получить в проактивном режиме без заявления, а после указано, что его все-таки нужно предъявить. Журналист направила запрос, чтобы разобраться в ситуации.
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