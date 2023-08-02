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Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги к школе — кто получит помощь

На одного ребенка выделят 5500 рублей

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Денежная помощь составит 5,5 тысячи рублей

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Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги перед началом нового учебного года, но помощь получат не все. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В беззаявительном порядке пособие смогут получить к 1 сентября жители региона, у которых дети впервые пойдут в школу. Выплаты составят 5,5 тысячи рублей для многодетных семей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

— Выплата составляет 5500 рублей, предоставляется единовременно. В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи, единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Получателем может являться один из родителей, опекунов, попечителей многодетной семьи, — передает пресс-служба слова министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой.

Для предоставления выплаты необходимо предъявить заявление, паспорт (документ, удостоверяющий личность), справку из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающую факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс, удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе).

НГС не смог оперативно узнать, почему в сообщении сначала говорится о том, что выплаты можно получить в проактивном режиме без заявления, а после указано, что его все-таки нужно предъявить. Журналист направила запрос, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее стало известно, что с 1 августа подняли пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет происходит в соответствии с полученными за этот год пенсионными баллами.

Обновлено. В пресс-службе уточнили, что с сентября 2023 года выплаты будут предоставляться многодетным семьям в проактивном порядке на основании сведений о зачислении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения, что предполагает беззаявительное назначение выплаты.

Информация будет поступать из государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Право на данную выплату имеет абсолютно каждый ребенок из многодетной семьи, поступивший в первый класс.

При этом сохранено право обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты при поступлении ребенка в первый класс любым удобным для родителей (опекунов, попечителей) способом.

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