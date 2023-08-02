Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги к школе — кто получит помощь

Семьям с детьми из Новосибирской области выплатят деньги перед началом нового учебного года, но помощь получат не все. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



В беззаявительном порядке пособие смогут получить к 1 сентября жители региона, у которых дети впервые пойдут в школу. Выплаты составят 5,5 тысячи рублей для многодетных семей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.