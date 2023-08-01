Что нас ждет в августе: пенсии увеличат (но не всем), появится цифровой рубль, а иностранцам дадут электронную визу

В августе работающим пенсионерам (и некоторым другим) традиционно пересчитают пенсии, а работающим в районах Крайнего Севера будут компенсировать проезд к местам отпуска. Ждут нас и технологические новшества: наравне с наличными и безналичными средствами будет использоваться цифровой рубль, а частные клиники смогут консультировать своих пациентов онлайн. Кроме того, вырастет утилизационный сбор на автомобили — как новые, так и с пробегом. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре.
Пенсии увеличат (но не всем)
С 1 августа поднимут пенсии работающим пенсионерам. По закону им не индексируют пенсию вместе со всеми в январе или апреле, но раз в год, в августе, происходит перерасчет в соответствии с полученными за этот год пенсионными баллами. Количество начисленных баллов зависит от стажа и зарплаты работающего пенсионера, однако есть верхний порог — три балла за год. Стоимость одного балла в 2023 году — 123 рубля 77 копеек. Соответственно, максимальная прибавка к пенсии составит 371 рубль 31 копейку.
Обращаться за перерасчетом пенсионерам никуда не нужно — он будет сделан автоматически. Узнать, сколько вам начислено пенсионных баллов, можно в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте Социального фонда России.
Пациентов частных клиник смогут консультировать онлайн
С 1 августа в России установят экспериментальный правовой режим по расширению возможностей дистанционного взаимодействия врача с пациентом с использованием телемедицинских технологий. В эксперименте, который продлится три года, примут участие организации, имеющие соответствующую лицензию и необходимую IT-инфраструктуру. Пациенты смогут онлайн выбирать лечащего врача (даже если он работает в филиале клиники в другом регионе) и проводить с ним консультации при повторном обращении. Врачи смогут в режиме онлайн назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарства.
В эксперименте примут участие следующие клиники:
- «Медси»;
- «Доктор рядом»;
- «РЖД-Медицина»;
- «Европейский медицинский центр»;
- «Клиник-тур»;
- «Восток — Запад» и другие.
Более подробный список (с филиалами в городах) опубликован в постановлении правительства.
У айтишников осталась неделя, чтобы подать заявку на отсрочку от осеннего призыва
8 августа заканчивается срок, когда сотрудники IT-компании могут подать через портал госуслуг заявку на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва. Специалисты, претендующие на отсрочку, должны отвечать двум критериям:
- иметь высшее образование по специальности из перечня, утвержденного постановлением правительства;
- работать по трудовому договору (с нормальной продолжительностью рабочего дня) не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, в аккредитованной до 11 августа 2023 года IT-компании. Сведения содержатся в реестре аккредитованных IT-компаний, проверить аккредитацию можно на портале госуслуг.
Требование к стажу IT-специалиста не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Если заявку подаст сам сотрудник, то работодатель увидит ее в своем личном кабинете, проверит данные и подтвердит. Если же у сотрудника нет личного кабинета, то организация сама может внести его в список. Готовые списки с подтвержденными данными работодателям необходимо направить в Минцифры до 11 августа. Министерство, в свою очередь, до конца месяца передаст их в Минобороны. Решения по предоставлению отсрочки от призыва будут принимать призывные комиссии в период с 1 октября по 31 декабря.
Вырастет утилизационный сбор на автомобили
С 1 августа в России повышается утилизационный сбор практически на все типы автотранспорта: на легковые, грузовые, коммерческие автомобили, а также на автобусы. Эти правила будут касаться как новых автомобилей, так и машин с пробегом. В итоге в среднем ставка утилизационного сбора вырастет в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие авто, а также в 1,7 — на грузовые. Это может привести к росту стоимости автомобилей на рынке в целом.
Исключение планируется ввести только для новых машин с объемом двигателя не более трех литров, купленных для личного пользования. Владельцы таких автомобилей смогут платить 3,4 тысячи рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет. О новых коэффициентах и правилах оплаты мы рассказывали в отдельном разборе.
Запустится цифровой рубль
В России заработает цифровой рубль, который будет применяться наравне с наличными и безналичными средствами. Для него сделали специальную платформу, где будут совершаться все операции. Оператором платформы станет Банк России, а пользоваться ею смогут все, у кого есть соответствующий доступ, — граждане, организации и ИП. В федеральном законе «О национальной платежной системе» появится отдельная статья об особенностях совершения операций с цифровыми рублями. Оговорено, что переводы цифровых рублей будут возможны исключительно в рамках платформы, а привлекать их во вклады (депозиты) будет запрещено. Большинство поправок вступят в силу с 1 августа, остальные — с 1 января 2025 года.
Появятся единые электронные визы для иностранцев
С 1 августа начнет работать система оформления единой электронной визы для иностранцев. Она будет действовать на всей территории России. Чтобы получить такую визу, нужно будет заполнить заявление в электронной форме на специальном сайте или в мобильном приложении МИД России (в App Store и Google Play). Заявление нужно подавать не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию.
Единая электронная виза будет платной и даст право на однократный въезд и пребывание на территории страны с гостевым или деловым визитом, в туристических целях, а также для участия в научных, культурных, спортивных и иных мероприятиях. Действовать она будет в течение 60 дней со дня оформления, а разрешенный срок пребывания — не более 16 дней с момента въезда в страну. Список иностранных государств, граждане которых смогут оформить единую электронную визу, пока включает 52 страны, но этот перечень планируют расширять.
Проезд к месту отпуска по России и обратно будут оплачивать (но не всем)
С 4 августа некоторым работникам будут оплачивать проезд к месту отпуска по России и обратно. На такую льготу смогут рассчитывать прокуроры, научные и педагогические работники, которые трудятся в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где установлены районные коэффициенты, или в органах и организациях прокуратуры, расположенных в субъекте, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории России.
Стоимость проезда к месту отпуска на территории России и обратно раз в год будут оплачивать также одному из членов семей этих работников. Если есть несколько оснований на то, чтобы получить эту льготу, можно будет воспользоваться только одним (на выбор работника).
Ужесточат закон об иноагентах
С 4 августа вступят в силу сразу два закона с поправками в законодательство об иноагентах. Первый устанавливает обязанность для органов публичной власти, организаций, должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Проще говоря, они не должны помогать (или не мешать) обходить закон иноагентам. В противном случае вышеуказанные лица могут подвергнуться внеплановым проверкам — так же, как и иноагенты. Также иноагенту запретят получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Второй закон вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Для обычных россиян он составит 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 70–100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет, а для юридических лиц — штраф в сумме 200–300 тысяч рублей.
Более подробно об этих поправках (и о том, для чего они нужны) мы рассказывали в отдельном материале.
Жилье коррупционеров будут продавать на торгах
Власти придумали, как «раскулачивать» коррупционеров. С 1 августа, если человек, признанный виновным в коррупции, не сможет предоставить документы о том, что купил недвижимость или иное имущество на законные средства, их у него заберут и продадут на торгах. Полученные деньги поступят в бюджет Социального фонда РФ, а оттуда пойдут на выплаты россиянам. То же правило будет касаться имущества, полученного «путем коррупционных нарушений».
Раньше конфискованную таким образом недвижимость могли отдавать лишь на социальные и государственные нужды.
Истекает срок предоставления справки об отсутствии судимости для водителей такси и общественного транспорта
31 августа истекает срок, в течение которого водители такси и общественного транспорта должны будут предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Эта норма касается также и граждан стран — членов ЕАЭС: они должны будут предоставить справку об отсутствии судимости на родине (с переводом на русский). Если ее не будет, договор с такими водителями расторгнут.
Если же непогашенная или неснятая судимость есть у самого индивидуального предпринимателя, то ему также установят запрет на перевозки. Требование связано с запретом для водителей, имеющих непогашенную или неснятую судимость, управлять городским транспортом и такси. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ и ряд других законов. Речь идет о тех, кто совершил некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.
— К трудовой деятельности <...> не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, — говорится в тексте поправок в ТК РФ.
Кроме того, водителей, которых подозревают в совершении подобных преступлений, нужно будет отстранить от работы на весь период уголовного производства. Мы подробно рассказывали о том, к чему может привести новый закон о такси.