Что нас ждет в августе: пенсии увеличат (но не всем), появится цифровой рубль, а иностранцам дадут электронную визу

Требование к стажу IT-специалиста не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.



Если заявку подаст сам сотрудник, то работодатель увидит ее в своем личном кабинете, проверит данные и подтвердит. Если же у сотрудника нет личного кабинета, то организация сама может внести его в список. Готовые списки с подтвержденными данными работодателям необходимо направить в Минцифры до 11 августа. Министерство, в свою очередь, до конца месяца передаст их в Минобороны. Решения по предоставлению отсрочки от призыва будут принимать призывные комиссии в период с 1 октября по 31 декабря.