Новосибирец пожаловался в МВД на автоподставу. Он требует наказать водителя, который ехал на зеленый

— Выезжаю на перекресток и замечаю, что там машина движется, но едет крайне медленно. Я вместе с потоком других автомобилей начинаю проезжать перекресток. Когда уже практически завершал маневр, то произошел резкий хлопок, и всё. Удар пришелся в правую заднюю дверь, сработали подушки безопасности, шторки. Я на эмоциях вылетаю, ору, типа ты куда ускорился, куда погнал-то? Он мне — да я тебя не заметил, ты откуда-то выкатился, ты меня не пропустил. Тут же появляется аваркомовец. Я ничего не соображал, меня убедили, что не надо ГИБДД вызывать, мол, мы сейчас 6 часов прождем из-за этого, — рассказывает автовладелец.

Молодой человек уверен, что мощный Nissan Gloria специально резко ускорился, чтобы создать ДТП. Вместе с юристом Никите Ушкаленко удалось найти видеозаписи столкновения. Давайте посмотрим ролик: в первой части запись с камеры наблюдения со стороны ИЯФ, во второй — запись регистратора в машине третьего участника.

Мы видим, что Gloria начинает медленно двигаться от ИЯФ, потом на перекрестке, похоже, ускоряется — виден выброс пыли из-под задних колес. Далее Gloria берет чуть правее, чтобы, вероятно, жертва не ушла от удара. Стоп-сигналы Gloria не вспыхивают даже в момент удара — водитель не тормозит. Смотрите: