Новосибирец пожаловался в МВД на автоподставу. Он требует наказать водителя, который ехал на зеленый

Житель Академгородка обвинил водителя Nissan Gloria в автоподставе
Новосибирец Никита Ушкаленко обратился с заявлением в полицию о мошенничестве и умышленном повреждении имущества — мужчина уверен, что его автомобиль намеренно протаранили, чтобы получить возмещение по страховке. Действительно ли это была автоподстава? Разбираемся вместе.
Авария произошла 8 октября на пересечении проспектов Коптюга и Лаврентьева в Академгородке. Никита Ушкаленко на Skoda Superb поворачивал с Коптюга на Лаврентьева, в момент поворота в него врезался седан Nissan Gloria, который ехал прямо по Коптюга от Института ядерной физики.
— Выезжаю на перекресток и замечаю, что там машина движется, но едет крайне медленно. Я вместе с потоком других автомобилей начинаю проезжать перекресток. Когда уже практически завершал маневр, то произошел резкий хлопок, и всё. Удар пришелся в правую заднюю дверь, сработали подушки безопасности, шторки. Я на эмоциях вылетаю, ору, типа ты куда ускорился, куда погнал-то? Он мне — да я тебя не заметил, ты откуда-то выкатился, ты меня не пропустил. Тут же появляется аваркомовец. Я ничего не соображал, меня убедили, что не надо ГИБДД вызывать, мол, мы сейчас 6 часов прождем из-за этого, — рассказывает автовладелец.
Молодой человек уверен, что мощный Nissan Gloria специально резко ускорился, чтобы создать ДТП. Вместе с юристом Никите Ушкаленко удалось найти видеозаписи столкновения. Давайте посмотрим ролик: в первой части запись с камеры наблюдения со стороны ИЯФ, во второй — запись регистратора в машине третьего участника.
Мы видим, что Gloria начинает медленно двигаться от ИЯФ, потом на перекрестке, похоже, ускоряется — виден выброс пыли из-под задних колес. Далее Gloria берет чуть правее, чтобы, вероятно, жертва не ушла от удара. Стоп-сигналы Gloria не вспыхивают даже в момент удара — водитель не тормозит. Смотрите:
Ранее в нашей рубрике «Куда ты рулишь?» мы рассказывали о похожем ДТП на этом месте — тогда затонированный Mitsubishi Diamante протаранил Toyota Vitz по такому же сценарию. Никита Ушкаленко уверен, что попал на автоподставщиков, поэтому начал активно добиваться от полка ДПС на Станционной приобщения к административному делу видеозаписей и показаний свидетелей. Кроме того, при столкновении пострадала его жена (у нее диагностированы сотрясение и травма шеи), поэтому водитель потребовал исследовать административное дело с учетом наличия пострадавших в ДТП — там уже должно идти более тщательное дознание. Однако сотрудники ГИБДД долго отфутболивали Ушкаленко, и только сейчас дело попало к дознавателю — по этим фактам НГС отправил запрос в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Кроме того, Никита Ушкаленко подал в полицию заявление о совершении против него уголовного преступления по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и по статье 159 «Мошенничество». А там уже, если удастся доказать вину, водителю Gloria может грозить до 6 лет тюрьмы. Согласно протоколу ДТП, за рулем Nissan находился некий Андрей Ковальков 1993 года рождения, прописанный в Криводановке. Вот его пояснения по протоколу (стиль и ошибки сохранены):
«Автомобиль двигался со встречного направления и поворачивал налева. Врезальтате которого произошло столкновение. Сам я не постродал. Вину свою не признаю. Автомобиль с места проишествия не уберал, выставил аварийную сигналезацию».
Андрей Ковальков во время разговора с журналистом НГС очень удивился, что на него заявили в полицию. Он уверяет, что ничего намеренно не совершал.
— Нет, конечно. Это как я намеренно мог врезаться? Я не знаю, что он там увидел, как она могла резко ускориться, я ехал с разрешенной скоростью 30–40 километров. Ну пускай доказывает тогда, что я это сделал умышленно, если уж на то пошло. Все факты указывают на то, что я прав в этой ситуации, — говорит водитель.
Между тем, по открытым сведениям из отчетов сервиса «Дром», этот автомобиль Nissan Gloria 11 раз был в ДТП, последние аварии: 5 февраля, 16 июля, 18 августа, 2 декабря 2020 года. Кроме того, есть расчеты ремонта от 21 января и 29 июня 2021 года. Во всех ДТП повреждалась передняя часть «Ниссана». Далее на фото пример сметы на ремонт на внушительные суммы.
По мнению юристов, доказать факт мошенничества автоподставщика возможно, такие случаи бывали по обращениям страховых компаний. Первым делом нужно обжаловать в суде признание вас виновным на разборе в ГИБДД.
— Всё должно быть оформлено изначально правильно процессуально, не с аварийными комиссарами, а именно с вызовом ГИБДД. Вывод о виновности — всегда прерогатива суда. Можно представить соответствующие доказательства как на стадии так называемого разбора в ГИБДД, так и в суд в порядке обжалования. Может обратиться в полицию, если будут какие-то обстоятельства, уже установленные решением суда, тогда можно попытаться привлечь к уголовной ответственности. Такие случаи имеются, чаще всего потерпевшими выступают страховые компании, у них есть административный ресурс, возможности процессуально воевать во всех инстанциях. Привлекают за мошенничество, такие случаи мне известны, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Почитайте еще про новый способ автоподставы: водитель делает вид, что пропускает вас, а потом ускоряется и бьет.