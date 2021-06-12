Автоподстава в новом месте. Смотрим, как затонированный Mitsubishi Diamante таранит свою жертву

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем новое ДТП, подозрительно похожее на автоподставу. Авария произошла в Академгородке. Грозный тонированный Mitsubishi Diamante, имеющий преимущество на дороге, на высокой скорости протаранил маленькую беззащитную Toyota Vitz. Изучим обстоятельства аварии и разберемся, кто виноват.



Пересечение проспектов Лаврентьева и Коптюга в Академгородке, машина с видеорегистратором выезжает с левым поворотом с Коптюга на Лаврентьева. Во встречном направлении со стороны института ядерной физики появляется седан Mitsubishi Diamante, прямо по курсу у него хетчбэк Toyota Vitz, тоже повернувший с Коптюга налево. Седан на высокой скорости не тормозя бьет Toyota в заднюю часть — смотрите видео: