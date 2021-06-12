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Автоподстава в новом месте. Смотрим, как затонированный Mitsubishi Diamante таранит свою жертву

Некоторые обстоятельства ДТП косвенно указывают на подставу — изучаем их

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Момент столкновения на перекрестке

Момент столкновения на перекрестке

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В Академгородке праворульная Mitsubishi Diamante протаранила Toyota Vitz

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем новое ДТП, подозрительно похожее на автоподставу. Авария произошла в Академгородке. Грозный тонированный Mitsubishi Diamante, имеющий преимущество на дороге, на высокой скорости протаранил маленькую беззащитную Toyota Vitz. Изучим обстоятельства аварии и разберемся, кто виноват.

Пересечение проспектов Лаврентьева и Коптюга в Академгородке, машина с видеорегистратором выезжает с левым поворотом с Коптюга на Лаврентьева. Во встречном направлении со стороны института ядерной физики появляется седан Mitsubishi Diamante, прямо по курсу у него хетчбэк Toyota Vitz, тоже повернувший с Коптюга налево. Седан на высокой скорости не тормозя бьет Toyota в заднюю часть — смотрите видео:

Как уточнила начальник отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Анна Варнавская, в официальные сводки полиции эта авария не попадала, вероятно ее оформили при помощи аварийных комиссаров с использованием европротокола. Уже интересное обстоятельство.

Проспект Коптюга имеет две проезжие части

Проспект Коптюга имеет две проезжие части

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А что же еще мы видим интересного? Ну, во-первых, проспект Коптюга здесь имеет две проезжие части, разделенные очень широкой аллеей. И выехав на пересечение, водители просто забывают о второй проезжей части, теряют бдительность. Теперь посмотрим на ту проезжую часть, с которой выехал Mitsubishi Diamante.

Узкий выезд не для больших скоростей

Узкий выезд не для больших скоростей

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Как видим, выезд здесь очень узкий, слева припаркованные машины, большинство водителей вряд ли будут развивать тут большую скорость. Но, как следует из видеозаписи, Mitsubishi Diamante разогнался прилично и фактически не тормозил, хотя хетчбэк находился в поле зрения водителя седана. Еще важные обстоятельства: Mitsubishi Diamante был полностью тонирован, это мощная праворулька 2000-х годов, способная резко ускориться. Именно на таких автомобилях и по таким сценариям совершаются автоподставы — запчасти на подобные модели стоят весьма дорого.

Конечно, никто не снимает вины с водителя Toyota Vitz, который при повороте налево обязан был уступить дорогу машинам со встречного направления. Но и для водителя Diamante правила (пункт 10.1) никто не отменял: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

К сожалению, доказать умысел намеренного тарана, то есть умышленного повреждения чужого имущества (уголовная статья) очень сложно, практически невозможно. Так что водителям в эпоху расцвета автоподстав стоит быть бдительными — освежите свои знания ПДД и не торопитесь с проездом в сложных местах.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДДавтоподстава
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