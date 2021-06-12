Автоподстава в новом месте. Смотрим, как затонированный Mitsubishi Diamante таранит свою жертву

В Академгородке праворульная Mitsubishi Diamante протаранила Toyota Vitz
В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем новое ДТП, подозрительно похожее на автоподставу. Авария произошла в Академгородке. Грозный тонированный Mitsubishi Diamante, имеющий преимущество на дороге, на высокой скорости протаранил маленькую беззащитную Toyota Vitz. Изучим обстоятельства аварии и разберемся, кто виноват.
Пересечение проспектов Лаврентьева и Коптюга в Академгородке, машина с видеорегистратором выезжает с левым поворотом с Коптюга на Лаврентьева. Во встречном направлении со стороны института ядерной физики появляется седан Mitsubishi Diamante, прямо по курсу у него хетчбэк Toyota Vitz, тоже повернувший с Коптюга налево. Седан на высокой скорости не тормозя бьет Toyota в заднюю часть — смотрите видео:
Как уточнила начальник отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Анна Варнавская, в официальные сводки полиции эта авария не попадала, вероятно ее оформили при помощи аварийных комиссаров с использованием европротокола. Уже интересное обстоятельство.
А что же еще мы видим интересного? Ну, во-первых, проспект Коптюга здесь имеет две проезжие части, разделенные очень широкой аллеей. И выехав на пересечение, водители просто забывают о второй проезжей части, теряют бдительность. Теперь посмотрим на ту проезжую часть, с которой выехал Mitsubishi Diamante.
Как видим, выезд здесь очень узкий, слева припаркованные машины, большинство водителей вряд ли будут развивать тут большую скорость. Но, как следует из видеозаписи, Mitsubishi Diamante разогнался прилично и фактически не тормозил, хотя хетчбэк находился в поле зрения водителя седана. Еще важные обстоятельства: Mitsubishi Diamante был полностью тонирован, это мощная праворулька
Конечно, никто не снимает вины с водителя Toyota Vitz, который при повороте налево обязан был уступить дорогу машинам со встречного направления. Но и для водителя Diamante правила
К сожалению, доказать умысел намеренного тарана, то есть умышленного повреждения чужого имущества (уголовная статья) очень сложно, практически невозможно. Так что водителям в эпоху расцвета автоподстав стоит быть бдительными — освежите свои знания ПДД и не торопитесь с проездом в сложных местах.