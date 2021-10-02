В эфире рубрика «Куда ты рулишь?» — сегодня поговорим об автоподставах по простому до идиотизма способу. Не надо никаких колец, помех справа — просто делаешь вид, что пропускаешь другого водителя, а когда он начинает ехать, даешь газу и бьешь его. Рассмотрим на примере столкновения автомобилей Nissan Cedric и Honda CR-V.
Улица Островского, машина с регистратором едет за кроссовером Honda CR-V, которому на перекрестке необходимо повернуть налево. Он начинает поворот, но на последнем мгновении в него врезается черный тонированный Nissan Cedric без госномеров, он бьет кроссовер в уголок заднего крыла своей правой фарой.
Автоподстава? По крайней мере, тут всё складывается в пользу этой версии: и глухая тонировка, и отсутствие номеров, и мощная японская праворульная модель Nissan Cedric, запчасти на которую считаются по дорогим тарифам. На видео заметно, что Cedric начал резкий разгон, чтобы поймать «жертву», и в любом случае он не тормозил, хотя прямая видимость прекрасная.
— Как специально, тот поехал, и этот газу дал, — комментирует водитель автомобиля с регистратором.
Формально налицо вина водителя кроссовера: при повороте налево на этом перекрестке он был обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, поскольку у них знак главной дороги. Доказать факт умысла и ускорения Nissan Cedric очень сложно.
— Похоже, конечно, на то, что водитель «Ниссана» специально организовал столкновение, но и огульно обвинять его мы тоже не можем. Поскольку я всегда говорю, что в момент, когда вас пропускают, ответственность вы всё-таки берете на себя. Ведь вежливость — это, конечно, хорошо, но правила дорожного движения никто не отменял, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Ну что тут сказать? Смотрите внимательно, кто вам уступает и предлагает проехать, какие у него замыслы. И держитесь подальше от старых мощных «япошек» с тонировкой и без госномеров. Ставьте на машину видеорегистраторы, сейчас они совсем недорогие.
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