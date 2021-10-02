В эфире рубрика «Куда ты рулишь?» — сегодня поговорим об автоподставах по простому до идиотизма способу. Не надо никаких колец, помех справа — просто делаешь вид, что пропускаешь другого водителя, а когда он начинает ехать, даешь газу и бьешь его. Рассмотрим на примере столкновения автомобилей Nissan Cedric и Honda CR-V.

Улица Островского, машина с регистратором едет за кроссовером Honda CR-V, которому на перекрестке необходимо повернуть налево. Он начинает поворот, но на последнем мгновении в него врезается черный тонированный Nissan Cedric без госномеров, он бьет кроссовер в уголок заднего крыла своей правой фарой.