Автоподставщики инсценировали столкновение с грузовиком для получения страховых выплат в Новосибирске

Ранее суд Ленинского района Новосибирска наказал водителя автомобиля «Ниссан-Глория» Андрея Ковалькова — лишил его прав за то, что он врезался в «Шкоду-Суперб», в результате пострадала пассажирка «Шкоды». Суд решил, что виноват именно Ковальков, который мог, но не снизил скорость и не увернулся от другого автомобиля.

