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Автоподставщики инсценировали столкновение с грузовиком для получения страховых выплат в Новосибирске

ДТП с фиктивными документами оформлялось по европротоколу для дальнейшего обращения за страховкой

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Полицейские проверяют причастность задержанных к другим автоподставам

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В Новосибирске задержано трио автоподставщиков. МВД установлено, что двое ранее судимых мужчин 40 и 33 лет совместно с 31-летней сообщницей инсценировали автомобильную аварию в Новосибирске, сымитировав столкновение легковушки и грузовика. Оформив ДТП с фиктивными документами по европротоколу, они получили страховую выплату в 350 тысяч рублей.

При обыске у автоподставщиков изъяли документы на разные автомобили, бланки европротоколов, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. Одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования заключили под стражу, второго поместили под домашний арест. Их сообщнице избрали более мягкую меру пресечения, ограничившись подпиской о невыезде.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам мошенничества в сфере автострахования. Автоподставщикам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее суд Ленинского района Новосибирска наказал водителя автомобиля «Ниссан-Глория» Андрея Ковалькова — лишил его прав за то, что он врезался в «Шкоду-Суперб», в результате пострадала пассажирка «Шкоды». Суд решил, что виноват именно Ковальков, который мог, но не снизил скорость и не увернулся от другого автомобиля.

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