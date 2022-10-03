Автоподставщики инсценировали столкновение с грузовиком для получения страховых выплат в Новосибирске
ДТП с фиктивными документами оформлялось по европротоколу для дальнейшего обращения за страховкой
В Новосибирске задержано трио автоподставщиков. МВД установлено, что двое ранее судимых мужчин 40 и 33 лет совместно с
При обыске у автоподставщиков изъяли документы на разные автомобили, бланки европротоколов, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. Одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования заключили под стражу, второго поместили под домашний арест. Их сообщнице избрали более мягкую меру пресечения, ограничившись подпиской о невыезде.
Сейчас проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам мошенничества в сфере автострахования. Автоподставщикам грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее суд Ленинского района Новосибирска наказал водителя автомобиля «Ниссан-Глория» Андрея Ковалькова — лишил его прав за то, что он врезался в «Шкоду-Суперб», в результате пострадала пассажирка «Шкоды». Суд решил, что виноват именно Ковальков, который мог, но не снизил скорость и не увернулся от другого автомобиля.