Без ботокса и пластики: как сейчас выглядит Келли Кэпвелл из сериала «Санта-Барбара» — это просто бомба

Юная блондинка Робин Райт, сыгравшая роль Келли Кэпвелл, пришла на съемочную площадку «Санта-Барбары» в 18 лет. За роль Келли ее трижды выдвигали на премию «Эмми». В «Санта-Барбаре» Робин продержалась четыре года: параллельно она снималась в кино. Благодаря сериалу Робин устроила свою личную жизнь: познакомилась с актером Шоном Пенном и вышла замуж, но в 2010 году пара развелась. Недавно Райт исполнилось 57 лет, наши коллеги из Wday.ru решили посмотреть, как она выглядит сейчас.
Робин Райт считается самой успешной актрисой, сыгравшей в «Санта-Барбаре». Например, в 1994 году актриса получила роль Дженни Карран в «Форресте Гампе». Образ любви всей жизни героя Тома Хэнкса принес актрисе широкое признание критиков, а также номинацию на «Золотой глобус».
Последнее время в прессе гадают — в чем же секрет ее красоты, ведь Робин в этом году исполнилось 57 лет, а она всё также прекрасна. Актриса не скрывает, когда-то и она поддалась моде на ботокс и пластическую хирургию. Но всё это давно в прошлом.
Интересно, что с годами к Робин пришло осознание, что такой способ сохранения привлекательности вреден для здоровья. И она объявила войну пластике и ботоксу, смело отказавшись от этих процедур. Зато добавила в свою жизнь занятия йогой, бег и начала соблюдать палеодиету.
Палео, или неандертальская диета — особый стиль питания, который подразумевает употребление пищи, свойственной древним людям. В эпоху палеолита люди занимались собирательством и охотой, соответственно, в рационе было много мяса, рыбы, орехов, яиц, необработанных семян, грибов, чуть меньше ягод, фруктов, овощей и зелени.
И без хирургических вмешательств Робин удается выглядеть прекрасно. Карьера актрисы тоже не увядает — Робин Райт стала единственной кандидатурой на роль Клэр Андервуд — жены вице-президента США в сериале «Карточный домик». За нее она получила «Золотой глобус» и три раза была номинирована на премию «Эмми». Кстати, в этом сериале Робин выполняла не только роль актрисы, но и была режиссером.
А недавно красотка из «Санта Барбары» третий раз вышла замуж, на этот раз за импозантного француза Климента Жиро, менеджера модного дома. По мнению Робин, зрелая женщина даже с двумя взрослыми детьми имеет право на личное счастье.
Еще секс-символы, которые и сегодня выглядят великолепно
В 90-е годы эти женщины постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов, восхищая своей красотой мужчин любого возраста (а то и женщин). Но с тех пор прошло уже много лет. Что же стало за это время с секс-символами нашей юности? Мы решили посмотреть, как сейчас выглядят популярные в 90-х зарубежные актрисы и фотомодели.
Наталия Орейро
Наталия Орейро мечтала о сцене с детства и уже с 8 лет стала брать уроки актерского мастерства, а с 12 — ходить на кастинги, чтобы подзаработать на съемках рекламы и музыкальных клипов. Уже в 14 лет Наталию пригласили сопровождать ведущую тревел-шоу в Бразилии. В 16 лет Наталия переехала в Аргентину (сама она из Уругвая), где сначала пробилась на телевидение в качестве ведущей, а затем стала получать первые роли в сериалах и фильмах. После выхода фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» стартовала и музыкальная карьера Наталии. Песня Cambio Dolor из ее первого альбома стала главной темой сериала «Дикий ангел» — в нем Наталия Орейро сыграла главную роль. Сам же сериал сделал актрису мировой знаменитостью.
В 2000-х годах Орейро продолжает сниматься в сериалах, в том числе в российском проекте «В ритме танго». Многие проекты стали участниками престижных международных кинофестивалей. В сентябре 2011 года ЮНИСЕФ назвал Наталию послом доброй воли в Рио-де-ла-Плата. В 2014 году Наталия Орейро отправилась в большой тур под названием «Наша Наташа» по странам Европы, в рамках которого выступила и в десятках российских городов. С 2015 года Наталия периодически приезжала в Россию для участия в музыкальных фестивалях и презентации своих песен на радиостанциях. В 2019 году Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России, и спустя два года ее мечта исполнилась.
Наталия Орейро уже давно счастлива в личной жизни: 21 год назад она вышла замуж за лидера популярной аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо.
Клаудия Шиффер
90-е годы были эпохой супермоделей, одной из которых была Клаудия Шиффер. Ее выходы на подиум и фотосессии сводили с ума весь мир, при этом модель соответствовала идеалу красоты того времени: высокая блондинка с широкой улыбкой. Сейчас Клаудии 52 года, и она до сих пор выглядит безупречно, а недавно снялась в серии реклам GUESS. Модель живет в Великобритании вместе со своим супругом — режиссером Мэттью Воном. За свою карьеру Клаудия успела сняться в кино, стать продюсером и получить назначение в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.
Еще фото, как сейчас выглядят популярные в 90-х зарубежные актрисы и фотомодели.
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