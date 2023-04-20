Без ботокса и пластики: как сейчас выглядит Келли Кэпвелл из сериала «Санта-Барбара» — это просто бомба

Робин Райт считается самой успешной актрисой, сыгравшей в «Санта-Барбаре». Например, в 1994 году актриса получила роль Дженни Карран в «Форресте Гампе». Образ любви всей жизни героя Тома Хэнкса принес актрисе широкое признание критиков, а также номинацию на «Золотой глобус».

Последнее время в прессе гадают — в чем же секрет ее красоты, ведь Робин в этом году исполнилось 57 лет, а она всё также прекрасна. Актриса не скрывает, когда-то и она поддалась моде на ботокс и пластическую хирургию. Но всё это давно в прошлом.