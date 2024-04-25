На Фабричной рядом с многоэтажкой провалилась земля — фото с большой круглой ямой

В Новосибирске рядом с многоэтажным зданием по адресу Фабричная, 22 провалилась земля. Круглая яма образовалась под забором. На это обратил внимание читатель НГС.
Как рассказали в «Первой открытой управляющей компании», провал земли произошел из-за прорыва магистральной трубы. На месте работали сотрудники «Горводоканала». Они установили место прорыва, отключили на время жильцов и устранили повреждение.
Сейчас выяснилось, что труба принадлежит гаражному кооперативу, который находится недалеко. По словам сотрудника УК, кооператив пообещал всё засыпать.
В Новосибирске на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской местные жители заметили огороженную территорию и разрытия. При этом рабочих там, по словам горожан, не было.