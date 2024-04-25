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Город На Фабричной рядом с многоэтажкой провалилась земля — фото с большой круглой ямой

На Фабричной рядом с многоэтажкой провалилась земля — фото с большой круглой ямой

В УК назвали причину провала

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12 комментариев
Фотография была сделана вчера, 24 апреля

В Новосибирске рядом с многоэтажным зданием по адресу Фабричная, 22 провалилась земля. Круглая яма образовалась под забором. На это обратил внимание читатель НГС.

Как рассказали в «Первой открытой управляющей компании», провал земли произошел из-за прорыва магистральной трубы. На месте работали сотрудники «Горводоканала». Они установили место прорыва, отключили на время жильцов и устранили повреждение.

Сейчас выяснилось, что труба принадлежит гаражному кооперативу, который находится недалеко. По словам сотрудника УК, кооператив пообещал всё засыпать.

В Новосибирске на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской местные жители заметили огороженную территорию и разрытия. При этом рабочих там, по словам горожан, не было.

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Фабричная Новосибирск Земля Яма
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