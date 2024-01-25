В Новосибирске организуют троллейбусный маршрут до микрорайона Стрижи — когда его запустят

В Новосибирске ищут подрядчика для перевозок по троллейбусному маршруту до микрорайона Стрижи. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 90 миллионов рублей.
Об этом сказано на сайте госзакупок. В документах уточняется, что речь идет о маршруте №5 «Микрорайон Стрижи — улица Ленинградская».
Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом». Протяженность маршрута составит 37,6 километра в двух направлениях, он будет проходить по улицам Кубовая, Кедровая, Кирова и другим.
— Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам в границах города Новосибирска по муниципальному маршруту № 5 «Микрорайон Стрижи» — ул. Ленинградская», — сказано в документах. — Максимальное количество транспортных средств: 25 единиц.
В описании объекта закупки уточняется, что в троллейбусе должно быть минимум 30 мест для сидения, в автомобилях разместят транспортные терминалы.
Перевозчик будет работать на маршруте с 1 марта по 30 июня 2024 года, начальная цена контракта составит 91, 1 миллиона рублей. Подать заявку на участие в закупке можно до 2 февраля, определить подрядчика планируется 5 февраля.
О планах по продлению маршрута №5«Городской аэропорт — ул. Ленинградская» стало известно в феврале прошлого года. Об этом сообщалось на сайте ЦУГАЭТ.
— С учетом приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом, позволяющим обслуживать участки улично-дорожной сети без контактной сети троллейбуса, с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска, планируется скорректировать путь следования троллейбусных маршрутов № 5, 8, 13 с увеличением их количества, — сказано в сообщении.
Уточнялось, что маршрут планировалось продлить до остановки «Микрорайон Стрижи» по Мочищенскому шоссе, 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровой и Кубовой.
— При этом, при движении с о.п. «ул. Ленинградская» на о.п. «Микрорайон «Стрижи» заезд на ул. Аэропорт сохраняется, в обратном направлении движение предусматривается через Мочищенское шоссе, — сообщили в организации.
В конце ноября 2023 года в Новосибирске также искали подрядчика для перевозок по троллейбусному маршруту №5 «Городской аэропорт — улица Ленинградская». Работы по маршруту планировалось выполнять с 1 января по 29 февраля этого года.
В декабре в Новосибирске запустили новый троллейбусный маршрут от остановки «Метро Площадь Маркса». Протяженность маршрута составляет 10,25 километра.