В Новосибирске организуют троллейбусный маршрут до микрорайона Стрижи — когда его запустят

В Новосибирске ищут подрядчика для перевозок по троллейбусному маршруту до микрорайона Стрижи. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 90 миллионов рублей.



Об этом сказано на сайте госзакупок. В документах уточняется, что речь идет о маршруте №5 «Микрорайон Стрижи — улица Ленинградская».

