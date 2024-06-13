«Он резервный»: в мэрии Новосибирска объяснили, что жуткий ржавый троллейбус делал на улицах города

Троллейбус проржавел насквозь Источник: читатель НГС Максим











В мэрии Новосибирска пояснили, что ржавый троллейбус маршрута №4 делал на улицах города в районе площади Маркса. Транспорт заметил житель Новосибирска на прошлой неделе.

— Троллейбус №2316 сейчас — резервный. Его выпускают на линию в случае нехватки основных троллейбусов из-за постановки их на плановые ремонты и обслуживания. Указанный троллейбус планируем отстранить от эксплуатации по мере комплектования маршрута №4 новыми троллейбусами. Это запланировано в III квартале 2024 года, — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции НГС.



Сейчас, добавили в мэрии, власти стараются обновить троллейбусный парк города. По заключенным контрактам в лизинг в 2023-2024 годах запланирована поставка 258 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом, из которых 129 единиц уже эксплуатируют на маршрутах.



По мере того, как поступает и вводится в эксплуатацию новый подвижной состав, устаревшие троллейбусы отстраняют от эксплуатации и заменяют на более современные на всех маршрутах. За 2023 год и I квартал 2024 года от эксплуатации отстранили и списали 82 троллейбуса. Еще не меньше 40 троллейбусов отстранят от эксплуатации и спишут до конца 2024 года.



— Все троллейбусы, которые находятся в эксплуатации на маршрутах города, проходят техническое обслуживание и ремонт в том объеме, который предусмотрен технической документацией заводов-изготовителей. Служба технического контроля «Горэлектротранспорт» при выпуске подвижного состава на линию проверяет его техническое состояние, чистоту салонов и внешний вид. Подвижной состав, не который не соответствует нормам, от эксплуатации, отстраняют, — заключили в городском Дептрансе.



Ранее НГС писал о том, что в мэрии объяснили внешний вид прогнившего насквозь троллейбуса №4, который испугал жителя Новосибирска на площади Маркса. Там отметили, что быстро обновлять парк техники не получается.

