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Дороги и транспорт «Интересно, а в Москве такие есть?»: по Новосибирску курсирует ржавый троллейбус — фото от озадаченного пассажира

«Интересно, а в Москве такие есть?»: по Новосибирску курсирует ржавый троллейбус — фото от озадаченного пассажира

Его заметили на левом берегу

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Неизвестно, как долго троллейбус работает на линии

В одном из новосибирских троллейбусов на маршруте №4 салон внутри покрылся ржавчиной. Снимки в редакцию прислал читатель Максим.

— Площадь Маркса. Страшно ехать. Интересно, в Москве есть такие троллейбусы? — Задается вопросом Максим.

На фото, которые прислал в редакцию мужчина, видно, что у в троллейбусе поржавели стены. При этом как внутри, так и снаружи.

Ржавчина в салоне
По словам новосибирца, ему страшно ездить в таких троллейбусах

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой сообщить, планируют ли в городе улучшить состояние троллейбусов №4 или заменить их на новые, и если да, то когда. Ответ мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев

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Троллейбус Ржавчина Мэрия Новосибирск
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