«Интересно, а в Москве такие есть?»: по Новосибирску курсирует ржавый троллейбус — фото от озадаченного пассажира

Неизвестно, как долго троллейбус работает на линии Источник: читатель НГС Максим











В одном из новосибирских троллейбусов на маршруте №4 салон внутри покрылся ржавчиной. Снимки в редакцию прислал читатель Максим.

— Площадь Маркса. Страшно ехать. Интересно, в Москве есть такие троллейбусы? — Задается вопросом Максим.



На фото, которые прислал в редакцию мужчина, видно, что у в троллейбусе поржавели стены. При этом как внутри, так и снаружи.



Ржавчина в салоне Источник: читатель НГС Максим











По словам новосибирца, ему страшно ездить в таких троллейбусах Источник: читатель НГС Максим











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой сообщить, планируют ли в городе улучшить состояние троллейбусов №4 или заменить их на новые, и если да, то когда. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев

