НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

с-з.

 741мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы жалуются на сбой в работе Ростелекома

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт подробности «Большая часть — за пределами амортизационных сроков»: в мэрии объяснили состояние гнилого троллейбуса №4

«Большая часть — за пределами амортизационных сроков»: в мэрии объяснили состояние гнилого троллейбуса №4

Внешний вид транспортного средства ужаснул местного жителя

208
1 комментарий
Троллейбуса как будто разваливается на части

В мэрии Новосибирска ответили на претензии новосибирца, которого ужаснул внешний вид и состояние ржавого троллейбуса на площади Маркса. В городской администрации редакции НГС сообщили, как обстоят дела с автопарком троллейбусов и трамваев в городе.

— Вопрос обновления пассажирского транспорта очень актуален — большая часть троллейбусов и трамвайных вагонов находится за пределами амортизационных сроков. Существующие темпы обновления не позволяют одномоментно вывести из эксплуатации весь устаревший транспорт, — сообщили в мэрии Новосибирска.

В городской администрации также добавили, что техническое состояние подвижного состава каждый день проверяют специалисты перед выходом на линию. Технику обслуживают и ремонтируют.

— Для поддержания подвижного состава в надлежащем техническом состоянии закупаем запчасти и материалы. По мере поступления нового подвижного состава устаревшие троллейбусы отстраняем от эксплуатации и заменяем на более современные, — заключили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Власти дали комментарий в ответ на пост про троллейбус в телеграм-канале НГС.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Троллейбус Мэрия Транспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Лена,  37

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление