«Большая часть — за пределами амортизационных сроков»: в мэрии объяснили состояние гнилого троллейбуса №4

В мэрии Новосибирска ответили на претензии новосибирца, которого ужаснул внешний вид и состояние ржавого троллейбуса на площади Маркса. В городской администрации редакции НГС сообщили, как обстоят дела с автопарком троллейбусов и трамваев в городе.
— Вопрос обновления пассажирского транспорта очень актуален — большая часть троллейбусов и трамвайных вагонов находится за пределами амортизационных сроков. Существующие темпы обновления не позволяют одномоментно вывести из эксплуатации весь устаревший транспорт, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В городской администрации также добавили, что техническое состояние подвижного состава каждый день проверяют специалисты перед выходом на линию. Технику обслуживают и ремонтируют.
— Для поддержания подвижного состава в надлежащем техническом состоянии закупаем запчасти и материалы. По мере поступления нового подвижного состава устаревшие троллейбусы отстраняем от эксплуатации и заменяем на более современные, — заключили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Власти дали комментарий в ответ на пост про троллейбус в телеграм-канале НГС.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.
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