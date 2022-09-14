Депутат Заксобрания НСО стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве
Его заподозрили в махинациях с землей на 160 миллионов рублей
Депутат законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом НГС рассказали два несвязанных друг с другом источника в правоохранительных органах.
Депутат не задержан, с ним проводят следственные действия.
По информации источника НГС, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — Мошенничество в особо крупном размере, депутата заподозрили в афере с земельным участком в Калининском районе Новосибирска, по предварительным оценкам ущерб составил около 160 миллионов рублей.
Дозвониться до Ивана Сидоренко НГС не удалось.
Иван Сидоренко — депутат Законодательного собрания Новосибирска от партии «Единая Россия», генеральный директор компании ООО «Энергомонтаж».
ООО «Энергомонтаж» была создана 4 августа 1992. Генеральный Директор Сидоренко Иван Леонидович. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 245 сотрудников. Баланс компании 5,1 миллиард рублей. Выручка за прошлый год составила 1,1 миллиард рублей, чистый убыток — 267 миллионов. За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиардов рублей.
Ранее НГС писал о том, что обвиняемый в хищении 5 миллионов начальник Управления капстроительства задекларировал 646 тысяч рублей.