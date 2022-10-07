Сенаторский гектар: у «однофамильцев» арестованного экс-сенатора нашлось элитное поместье у воды

По версии следствия, 60-летний Владимир Лаптев, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, помог коллеге по парламенту устроиться своим заместителем. В благодарность он якобы получил зарплатную карту, на которую в течение года поступили более 900 тысяч рублей. Средствами экс-сенатор распорядился по собственному усмотрению, чтобы было расценено следователями как получение взятки в крупном размере.



Правоохранители возбудили уголовное дело, Лаптева задержали. Из зала Центрального суда, где прозвучало постановление об аресте, депутата отправили в больницу — он сослался на плохое самочувствие. Если бы суд принял другое решение, возможно, Владимир Лаптев мог отправиться в огромное поместье, расположенное всего в нескольких километрах от площади Ленина.