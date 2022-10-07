Сенаторский гектар: у «однофамильцев» арестованного экс-сенатора нашлось элитное поместье у воды
Эксперты оценивают недвижимость в
28 сентября Центральный районный суд арестовал депутата Законодательного собрания, бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его обвинили в получении взятки в крупном размере. Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба. Зато однофамильцы Лаптева, чьи данные полностью совпадают с данными его ближайших родственников, оказались владельцами огромного поместья, расположенного почти в центре Новосибирска. Показываем, как живут
По версии следствия,
Правоохранители возбудили уголовное дело, Лаптева задержали. Из зала Центрального суда, где прозвучало постановление об аресте, депутата отправили в больницу — он сослался на плохое самочувствие. Если бы суд принял другое решение, возможно, Владимир Лаптев мог отправиться в огромное поместье, расположенное всего в нескольких километрах от площади Ленина.
Усадьба на берегу недалеко от центра
Микрорайон Лесоперевалка сегодня будто олицетворяет собой борьбу частного сектора за выживание: индивидуальные постройки теснят разросшиеся ЖК «Ясный Берег» и «Венеция», создавая ощущение, что рано или поздно на месте деревянных построек всё же вырастут многоэтажки. Дома здесь по большей части недорогие: несмотря на то что на авто до центра города — 10–15 минут езды, величественных особняков или огромных коттеджей не найти. Поэтому среди дворов, где некоторые местные жители продолжают держать кур, выделяется огромный участок земли, опоясанный длинным забором из красного кирпича. Рассмотреть, что находится за оградой, практически невозможно.
С высоты птичьего полета открывается занимательный вид на внутреннюю территорию участка. За забором — целый комплекс построек с центральным объектом — двухэтажным домом, напоминающим аристократический особняк. Асфальтированными дорожками он связан с несколькими домами поскромнее — возможно, гостевыми, за которыми в свою очередь расположены еще меньшие постройки, по всей видимости, предназначенные для охраны, обслуживающего персонала и хозяйственных нужд.
Хозяева поместья, очевидно, любят свободное пространство. Ландшафтный дизайн незамысловат: обилие газонов, разветвленная система пешеходных дорожек, множество хвойных деревьев, высаженных по большей части по периметру забора. Рядом с особняком нашлось место лишь для небольшой застекленной беседки и маленького парника.
Фишка поместья — прямой выход к воде котлована «Левая Обь». Часть пологого берега огорожена всё тем же забором с двух сторон, поэтому местные жители доступа к нему не имеют. Пользуясь отсутствием незваных гостей, владельцы участка оборудовали себе пирс, у которого летом часто стоят водные мотоциклы.
Поместье Лаптевых
Согласно данным публичной кадастровой карты, поместье было «собрано» из 10 участков средней площадью около 10 соток каждый. На них журналисты НГС заказали выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Оказалось, что в большинстве случаев в разделе «Собственник» значится фамилия Лаптев.
Основа усадьбы была заложена в 2009 году, когда участок (
Массовое объединение земель было зафиксировано в 2014 году. Тогда на имя Тамары Александровны был зарегистрирован один участок (
Процесс формирования усадьбы завершился в 2022 году, когда в один день, 22 июня, Юрий Лаптев стал владельцем еще двух участков (
Участки Фетисовых на первый взгляд выглядят обособленным владением: от поместья Лаптевых их отделяет невысокий забор, во дворе есть своя беседка, парковка, отдельный заезд. Но есть и объединяющие признаки: единое внешнее ограждение из красного кирпича, внутреннее сообщение при помощи асфальтированной пешеходной дорожки, общий пирс. Создается впечатление, что изначально участки Фетисовых входили в единый комплекс усадьбы, а разделительный забор появился уже после реализации проекта.
«Очень на любителя»
Эксперт по продаже элитной недвижимости, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с журналистом НГС оценил поместье в сумму около 130–
— Нужно быть очень серьезной компанией, чтобы вложиться в застройку, чтобы всё это выстрелило и было востребовано. Там всё поселение нужно выкупать, расселять, а через сколько лет это может произойти в наших реалиях — непонятно. Стоимость земли может начинаться от
При этом собеседник подчеркнул, что найти покупателя на усадьбу будет достаточно проблематично. По его словам, сегодня в первую очередь ищут варианты в организованных коттеджных поселках с соответствующим окружением и инфраструктурой.
— Собственники наверняка ценят это место: возле воды, всё приватно, всё серьезно и вроде бы в черте города. Но нынешнее поколение старается в такие истории особо не играть. Это ценности собственников, которые сегодня владеют. Покупатели, которые сегодня ищут себе дома, их не разделяют: тут через деревню нищую добираться. Очень на любителя, — считает собеседник НГС.
По его словам, обычно подобные варианты выставляют по максимальной цене, но продаются они в итоге в 2–3 раза дешевле.
Декларации
Последние три года Владимир Лаптев, проходящий по делу о получении взятки, декларирует доход по нисходящей линии. В 2019 году экс-сенатор якобы заработал
В 2019 году в списке имущества у экс-сенатора фигурировали три земельных участка общей площадью 2534 квадрата, два из которых записаны на детей, жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства, который был оформлен на несовершеннолетнего ребенка. Имелись также гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квадратных метров и две квартиры: в пользовании у Лаптева — площадью
В 2021 году в собственности у депутата остался земельный участок, доля в доме и гараж. У двоих несовершеннолетних детей — два земельных участка и «объект», а также квартира в пользовании.
В сентябре прошлого года в Новосибирске выставили на продажу коттедж депутата Заксобрания за