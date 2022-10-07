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Сенаторский гектар: у «однофамильцев» арестованного экс-сенатора нашлось элитное поместье у воды

Эксперты оценивают недвижимость в 150 миллионов рублей — сам Владимир Лаптев среди владельцев уже не значится

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Бывший член Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Лаптев обвиняется в получении крупной взятки

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28 сентября Центральный районный суд арестовал депутата Законодательного собрания, бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его обвинили в получении взятки в крупном размере. Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба. Зато однофамильцы Лаптева, чьи данные полностью совпадают с данными его ближайших родственников, оказались владельцами огромного поместья, расположенного почти в центре Новосибирска. Показываем, как живут 88-летняя пенсионерка и ее 26-летний внук, которые не были замечены в числе успешных бизнесменов.

По версии следствия, 60-летний Владимир Лаптев, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, помог коллеге по парламенту устроиться своим заместителем. В благодарность он якобы получил зарплатную карту, на которую в течение года поступили более 900 тысяч рублей. Средствами экс-сенатор распорядился по собственному усмотрению, чтобы было расценено следователями как получение взятки в крупном размере.

Правоохранители возбудили уголовное дело, Лаптева задержали. Из зала Центрального суда, где прозвучало постановление об аресте, депутата отправили в больницу — он сослался на плохое самочувствие. Если бы суд принял другое решение, возможно, Владимир Лаптев мог отправиться в огромное поместье, расположенное всего в нескольких километрах от площади Ленина.

Усадьба на берегу недалеко от центра


Микрорайон Лесоперевалка сегодня будто олицетворяет собой борьбу частного сектора за выживание: индивидуальные постройки теснят разросшиеся ЖК «Ясный Берег» и «Венеция», создавая ощущение, что рано или поздно на месте деревянных построек всё же вырастут многоэтажки. Дома здесь по большей части недорогие: несмотря на то что на авто до центра города — 10–15 минут езды, величественных особняков или огромных коттеджей не найти. Поэтому среди дворов, где некоторые местные жители продолжают держать кур, выделяется огромный участок земли, опоясанный длинным забором из красного кирпича. Рассмотреть, что находится за оградой, практически невозможно.

Особняк выгодно выделяется на фоне домов частного сектора

Особняк выгодно выделяется на фоне домов частного сектора

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С высоты птичьего полета открывается занимательный вид на внутреннюю территорию участка. За забором — целый комплекс построек с центральным объектом — двухэтажным домом, напоминающим аристократический особняк. Асфальтированными дорожками он связан с несколькими домами поскромнее — возможно, гостевыми, за которыми в свою очередь расположены еще меньшие постройки, по всей видимости, предназначенные для охраны, обслуживающего персонала и хозяйственных нужд.

На территории один большой дом, несколько домов поменьше, беседки и вспомогательные постройки. А также закрытый с двух сторон берег с пирсом

На территории один большой дом, несколько домов поменьше, беседки и вспомогательные постройки. А также закрытый с двух сторон берег с пирсом

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Хозяева поместья, очевидно, любят свободное пространство. Ландшафтный дизайн незамысловат: обилие газонов, разветвленная система пешеходных дорожек, множество хвойных деревьев, высаженных по большей части по периметру забора. Рядом с особняком нашлось место лишь для небольшой застекленной беседки и маленького парника.

Фишка поместья — прямой выход к воде котлована «Левая Обь». Часть пологого берега огорожена всё тем же забором с двух сторон, поэтому местные жители доступа к нему не имеют. Пользуясь отсутствием незваных гостей, владельцы участка оборудовали себе пирс, у которого летом часто стоят водные мотоциклы.

Поместье Лаптевых


Согласно данным публичной кадастровой карты, поместье было «собрано» из 10 участков средней площадью около 10 соток каждый. На них журналисты НГС заказали выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Оказалось, что в большинстве случаев в разделе «Собственник» значится фамилия Лаптев.

Основа усадьбы была заложена в 2009 году, когда участок (№ 30) площадью 907 квадратных метров был зарегистрирован на Лаптеву Тамару Александровну. По данным источника в правоохранительных органах, именно так зовут 88-летнюю мать арестованного экс-сенатора.

Официально поместье поделено на 10 участков с разными владельцами

Официально поместье поделено на 10 участков с разными владельцами

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Массовое объединение земель было зафиксировано в 2014 году. Тогда на имя Тамары Александровны был зарегистрирован один участок (№ 116), на имя полного тезки депутата — Лаптева Владимира Васильевича еще один участок (№ 127), на имя Лаптева Юрия Владимировича — два участка (№ 117 и 129). Последнего зовут точно так же, как сына экс-сенатора. 26-летний мужчина впоследствии стал владеть большей частью поместья: в 2015 году на его имя был зарегистрирован еще один участок (№ 128), в 2017 году к нему от Тамары Александровны перешел участок № 30. При этом пенсионерка в 2018-м оформила на себя участок № 127, которым ранее владел Владимир Лаптев.

Процесс формирования усадьбы завершился в 2022 году, когда в один день, 22 июня, Юрий Лаптев стал владельцем еще двух участков (№ 359 и 361), а некие Фетисов Анатолий Иванович и Фетисова Клавдия Васильевна оформили на себя участки № 361 и 362. Связи Фетисовых с Владимиром Лаптевым найти не удалось.

Общая площадь поместья — более <nobr class="_">1 га</nobr>

Общая площадь поместья — более 1 га

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Участки Фетисовых на первый взгляд выглядят обособленным владением: от поместья Лаптевых их отделяет невысокий забор, во дворе есть своя беседка, парковка, отдельный заезд. Но есть и объединяющие признаки: единое внешнее ограждение из красного кирпича, внутреннее сообщение при помощи асфальтированной пешеходной дорожки, общий пирс. Создается впечатление, что изначально участки Фетисовых входили в единый комплекс усадьбы, а разделительный забор появился уже после реализации проекта.

«Очень на любителя»


Эксперт по продаже элитной недвижимости, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с журналистом НГС оценил поместье в сумму около 130–150 миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что место, в котором расположена усадьба, в настоящее время не представляет интереса для застройщиков. В случае продажи речь пойдет о желающих приобрести именно поместье.

— Нужно быть очень серьезной компанией, чтобы вложиться в застройку, чтобы всё это выстрелило и было востребовано. Там всё поселение нужно выкупать, расселять, а через сколько лет это может произойти в наших реалиях — непонятно. Стоимость земли может начинаться от 300 тысяч рублей за сотку, пул недвижимости, расположенной на ней, может стоить и 100 миллионов в зависимости от состояния, — отметил эксперт.

Риелторы скептически отзываются о возможности продать недвижимость по максимальной цене

Риелторы скептически отзываются о возможности продать недвижимость по максимальной цене

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При этом собеседник подчеркнул, что найти покупателя на усадьбу будет достаточно проблематично. По его словам, сегодня в первую очередь ищут варианты в организованных коттеджных поселках с соответствующим окружением и инфраструктурой.

— Собственники наверняка ценят это место: возле воды, всё приватно, всё серьезно и вроде бы в черте города. Но нынешнее поколение старается в такие истории особо не играть. Это ценности собственников, которые сегодня владеют. Покупатели, которые сегодня ищут себе дома, их не разделяют: тут через деревню нищую добираться. Очень на любителя, — считает собеседник НГС.

По его словам, обычно подобные варианты выставляют по максимальной цене, но продаются они в итоге в 2–3 раза дешевле.

Декларации

Последние три года Владимир Лаптев, проходящий по делу о получении взятки, декларирует доход по нисходящей линии. В 2019 году экс-сенатор якобы заработал 4,8 миллиона рублей, в 2020 году сумма снизилась до 4,3 миллиона рублей, а по итогам 2021 года он задекларировал 2,9 миллиона рублей.

Особняк на фоне ЖК «Ясный Берег»

Особняк на фоне ЖК «Ясный Берег»

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В 2019 году в списке имущества у экс-сенатора фигурировали три земельных участка общей площадью 2534 квадрата, два из которых записаны на детей, жилой дом и объект индивидуального жилищного строительства, который был оформлен на несовершеннолетнего ребенка. Имелись также гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квадратных метров и две квартиры: в пользовании у Лаптева — площадью 54,6 квадрата, а в пользовании у двоих детей — площадью 28,7 квадрата.

В 2021 году в собственности у депутата остался земельный участок, доля в доме и гараж. У двоих несовершеннолетних детей — два земельных участка и «объект», а также квартира в пользовании.

В сентябре прошлого года в Новосибирске выставили на продажу коттедж депутата Заксобрания за 71 миллион рублей. Дом, расположенный в окружении сосен недалеко от береговой линии, продавали вместе с мебелью.

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