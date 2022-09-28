Депутата Заксобрания Владимира Лаптева увезли в больницу после решения об аресте — суд постановил поместить его в СИЗО
Лаптев пожаловался на плохое самочувствие в зале заседаний
Центральный районный суд Новосибирска арестовал депутата Законодательного собрания, бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева. Народный избранник проведет в следственном изоляторе ближайшие два месяца.
— Центральным районным судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство следователя было рассмотрено в закрытом судебном заседании, — пояснила в беседе с журналистом НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Анна Сниккарс.
По решению суда, Владимир Лаптев должен провести в следственном изоляторе до 26 ноября.
Сразу после оглашения постановления об аресте депутат пожаловался на плохое самочувствие. Владимиру Лаптеву вызвали скорую, врачи приняли решение отвезти его в больницу. Машина медиков отъехала от здания суда в сопровождении автомобиля конвойной службы, сообщил корреспонденту НГС источник из числа сотрудников суда.
О задержании Лаптева стало известно накануне. По версии следствия, депутат, являясь председателем Комиссии заксобрания по экологии, предложил коллеге оплачиваемую должность в комиссии. В качестве благодарности Лаптев получил его зарплатную карту, на которую в течение года поступили средства в сумме более 900 тысяч рублей. Силовики полагают, что деньгами депутат распорядился по своему усмотрению.
Владимиру Лаптеву 60 лет. Он окончил Омскую академию МВД РФ и Томский государственный университет. С 2005 года он избирался в региональный парламент: входил в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, был членом Комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. С 2015 года являлся членом Совета Федерации РФ от Новосибирской области. В 2020 году снова избрался в новосибирское заксобрание, позже возглавил комиссию по экологии.
Награжден медалью «За безупречную службу» МВД, почетным знаком и медалью «Общественное признание» Заксобрания, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».