Розы — судье, портфель — депутату, зарплата — дочери: в чем еще признался в суде экс-сенатор Лаптев

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату: одна — около 15 тысяч рублей, вторая — около 20 тысяч рублей. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно.

