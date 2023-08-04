Розы — судье, портфель — депутату, зарплата — дочери: в чем еще признался в суде экс-сенатор Лаптев

В Октябрьском суде начался процесс по делу экс-сенатора Совета Федерации от Новосибирской области, депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева. Его обвиняют в получении и даче взяток (
По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату: одна — около 15 тысяч рублей, вторая — около 20 тысяч рублей. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно.
В июле 2021 года Лаптев, уверяют следователи, предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту своего протеже, на которую за год поступило 1 миллион 187 тысяч рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.
Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский после того, как его остановил инспектор ГИБДД, отказался проходить медосвидетельствование. Лаптев решил замять административное дело, оказав судье знаки внимания: он вручил ей букет белых роз, несколько бутылок вина, сладости, бокалы — всего на общую сумму более 11 тысяч рублей. Эту ситуацию силовики расценили как дачу взятки.
Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. На суде по избранию меры пресечения политику вызвали скорую помощь: ему резко стало плохо. Лаптев поначалу свою вину отрицал и последующие 9 месяцев провел в СИЗО. Редакция НГС подробно рассказывала, кто такой Владимир Лаптев и как он стал владельцем целого поместья стоимостью 150 миллионов рублей в Новосибирске.
В июне 2023 года его выпустили из следственного изолятора. Тогда же стало известно, что Лаптев заключил досудебное соглашение со следователями и полностью признал вину. В суде он попросил рассмотреть его дело в особом порядке: без исследования доказательств, с учетом, что назначенный срок не будет превышать двух третей от максимально возможного по предъявленному обвинению.
Судья Евгения Захарова разрешила журналистам присутствовать на заседании, но перед оглашением показаний Лаптева, которые он дал следствию, закрыла процесс по требованию адвокатов подсудимого.
— Часть показаний Лаптева сегодня составляет тайну следствия, поэтому мы возражаем против их утечки из зала судебного заседания, — заявил адвокат Алексей Поздняков.
После оглашения показаний Владимира Лаптева заседание перенесли на 25 августа.
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