В Новосибирске арестовали высокопоставленного сотрудника ФСИН — его задержала ФСБ

В Октябрьском суде арестовали заместителя начальника исправительной колонии №18 строгого режима Александра Козлова. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщил из зала суда криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
— Избрать в отношении Козлова Александра Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября 2023 года, — заявила судья Евгения Захарова.
Козлова задержали 3 августа сотрудники собственной безопасности ГУФИН по Новосибирской области совместно с оперативниками ФСБ. По версии следствия, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года Козлов заставил одного из заключенных сделать ремонт в личном кабинете на свои деньги. Предполагается, что осужденный потратил на ремонт в кабинете Козлова более 200 тысяч рублей.
Другого заключенного он якобы заставлял за свой счёт делать ремонт других помещений в колонии. Осужденный потратил больше 20 тысяч рублей. Предполагается, что таким образом Козлов пытался выставить себя в лучшем свете перед руководством ГУФСИН и косвенно повлиять на решение вопроса о назначении начальником колонии.
В суде Александр Козлов вину не признал, отметил, что тяжело болен и просил не лишать его свободы. Расследование продолжается.
На днях Новосибирский военный гарнизонный суд арестовал военнослужащего, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.