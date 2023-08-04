В Новосибирске арестовали высокопоставленного сотрудника ФСИН — его задержала ФСБ

Козлова задержали 3 августа сотрудники собственной безопасности ГУФИН по Новосибирской области совместно с оперативниками ФСБ. По версии следствия, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года Козлов заставил одного из заключенных сделать ремонт в личном кабинете на свои деньги. Предполагается, что осужденный потратил на ремонт в кабинете Козлова более 200 тысяч рублей.