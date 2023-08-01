В Новосибирске военного арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, которого следственные органы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
— 1 августа 2023 года по ходатайству следователя в отношении военнослужащего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), на основании постановления судьи Новосибирского гарнизонного военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в ответе суда на журналистский запрос.
Детали инцидента в суде раскрыть отказались, сославшись на тайну предварительного расследования.
В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС заявили, что не могут комментировать работу следователей и определения судов.
В мае две школьницы заявили, что мужчина в военной форме надругался над ними, пригрозив взорвать гранату. Подозреваемого задержали. Позже Евгений Пригожин подтвердил, что задержанный являлся бойцом ЧВК.