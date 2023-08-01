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В Новосибирске военного арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Как минимум два месяца подозреваемый проведет в следственном изоляторе

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Подробности преступления держатся в тайне

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Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, которого следственные органы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

— 1 августа 2023 года по ходатайству следователя в отношении военнослужащего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), на основании постановления судьи Новосибирского гарнизонного военного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в ответе суда на журналистский запрос.

Детали инцидента в суде раскрыть отказались, сославшись на тайну предварительного расследования.

В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС заявили, что не могут комментировать работу следователей и определения судов.

В мае две школьницы заявили, что мужчина в военной форме надругался над ними, пригрозив взорвать гранату. Подозреваемого задержали. Позже Евгений Пригожин подтвердил, что задержанный являлся бойцом ЧВК.

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ИзнасилованиеАрестСудВоеннослужащий
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