«Я взял из того, что было»: Пригожин подтвердил, что обвиняемый в надругательстве над школьницей был бойцом ЧВК

— Мы проверили, да, мы его действительно забирали из колонии — когда я был в колониях, с ними беседовал. Я выполнил всё, я обучил их, они воевали, они погибали примерно в тех процентах, которые я им пообещал. Мы заботимся о них, вытаскиваем. <…> Я выполнил все обязательства, кроме одного. Я им обещал, что если вы набедокурите и сделаете что-то, что запрещено правилами ЧВК «Вагнера», — они подписывают всё, когда уходят. А в правилах ЧВК «Вагнера» есть запрет на дезертирство, изнасилование и мародерство. А это значит не изнасилуй и не укради. Я вас заберу к себе, и вы будете отвечать по всей справедливости военного времени. Справедливость военного времени — она жесткая. К сожалению, этого парня мы к себе, чтобы он погиб героем, опять забрать не можем. Набор закончился. То, что он сделал, — это, безусловно, очень плохо. Но я уже обращался к СМИ. Ну, ребят, этих насильников, их просто немерено, изнасилований — их просто происходит в день 20–50. Но вся страна заточена под то, что он из бывших заключенных. Я же его не выбирал из того, что он со мной в Африку не ездил, он со мной не защищал население стран, не делал переворотов. Это не тот самый классический наемник — то, что было раньше, принято говорить о ЧВК «Вагнер», обладающей высоким моральным статусом. Я взял из того, что было, — рассказал Евгений Пригожин.