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Тема дняМужчина напал на школьниц, угрожая гранатой
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«Угрожал взорвать гранату»: школьницы из Академа заявили о надругательстве со стороны мужчины в камуфляже — он задержан

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера

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По предварительным данным, подозреваемый задержан

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В Советском районе школьница заявила, что над ее подругой надругался человек в камуфляжной форме, который угрожал им оружием. Следователи возбудили уголовное дело по п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.

20 мая в отдел полиции «Советский» поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, ее 12-летняя племянница рассказала ей, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали». Полицейские выяснили, что мужчина в камуфляжной форме завел двух девочек в гаражи на улице Разъездной. Он пригрозил им, что у него с собой пистолет и граната, и если они закричат, он взорвет их, а затем «совершил развратные действия».

— Мужчине на вид 30–40 лет, был одет в военную форму зеленого цвета, на правой руке — эмблема черепа, предположительно шеврон. На голове — камуфлированная кепка, телосложение плотное, волосы темные, рост — около 170 см, на лице — щетина, — сообщил корреспонденту НГС собеседник.

Школьницам проведут судмедэкспертизу. По сведениям издания «Родные берега», которое ссылается на собственный источник в силовых структурах, подозреваемого задержали 21 мая в Бердске.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией об инциденте и задержании. В Следственном комитете вопрос корреспондента НГС оставили без ответа.

Ранее полиция проверила сообщение о новосибирце, который заманивал детей к себе домой. Мужчина предлагал им показать котенка.

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