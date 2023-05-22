«Угрожал взорвать гранату»: школьницы из Академа заявили о надругательстве со стороны мужчины в камуфляже — он задержан

20 мая в отдел полиции «Советский» поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, ее 12-летняя племянница рассказала ей, что ее 10-летнюю подругу «изнасиловали». Полицейские выяснили, что мужчина в камуфляжной форме завел двух девочек в гаражи на улице Разъездной. Он пригрозил им, что у него с собой пистолет и граната, и если они закричат, он взорвет их, а затем «совершил развратные действия».

