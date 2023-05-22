«Угрожал взорвать гранату»: школьницы из Академа заявили о надругательстве со стороны мужчины в камуфляже — он задержан

В Советском районе школьница заявила, что над ее подругой надругался человек в камуфляжной форме, который угрожал им оружием. Следователи возбудили уголовное дело по
20 мая в отдел полиции «Советский» поступило заявление от местной жительницы. По словам женщины, ее
— Мужчине на вид 30–40 лет, был одет в военную форму зеленого цвета, на правой руке — эмблема черепа, предположительно шеврон. На голове — камуфлированная кепка, телосложение плотное, волосы темные, рост — около 170 см, на лице — щетина, — сообщил корреспонденту НГС собеседник.
Школьницам проведут судмедэкспертизу. По сведениям издания «Родные берега», которое ссылается на собственный источник в силовых структурах, подозреваемого задержали
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией об инциденте и задержании. В Следственном комитете вопрос корреспондента НГС оставили без ответа.
Ранее полиция проверила сообщение о новосибирце, который заманивал детей к себе домой. Мужчина предлагал им показать котенка.