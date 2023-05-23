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Тема дняАрест обвиняемого в насилии над школьницей
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Новосибирский суд отправил обвиняемого в насилии над школьницей в СИЗО

Мужчина проведет там два месяца

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Мужчина будет находиться под арестом до 20 июля

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В Новосибирске обвиняемого в сексуальном насилии над школьницей отправили в СИЗО до 20 июля. Решение об аресте вынес Советский районный суд Новосибирска.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера» (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Как ранее сообщил источник НГС в правоохранительных органах, 20 мая подозреваемый завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи в районе улицы Разъездной. Он сказал, что у него есть граната и пистолет, и обещал взорвать девочек, если они закричат. После этого он «совершил развратные действия».

В апреле в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в интимной переписке с несовершеннолетними. Пострадали шесть девочек из разных регионов, в том числе — из Новосибирской области.

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