Новосибирский суд отправил обвиняемого в насилии над школьницей в СИЗО

В Новосибирске обвиняемого в сексуальном насилии над школьницей отправили в СИЗО до 20 июля. Решение об аресте вынес Советский районный суд Новосибирска.
Мужчине предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера» (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ).
Как ранее сообщил источник НГС в правоохранительных органах, 20 мая подозреваемый завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи в районе улицы Разъездной. Он сказал, что у него есть граната и пистолет, и обещал взорвать девочек, если они закричат. После этого он «совершил развратные действия».
В апреле в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в интимной переписке с несовершеннолетними. Пострадали шесть девочек из разных регионов, в том числе — из Новосибирской области.