Ростовчанин пойдет под суд за переписку с детьми — пострадала девочка из Новосибирской области

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в ведении интимной переписки с несовершеннолетними. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, потерпевшими по делу признаны шесть девочек из нескольких регионов России, в том числе Новосибирской области.
По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год 26-летний житель Ростова-на-Дону знакомился через соцсети с детьми, после чего предлагал им продолжить беседу в мобильном мессенджере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, во время переписки мужчина направлял школьницам «сообщения интимного содержания».
— Потерпевшими по уголовного делу признаны 6 девочек в возрасте от 9 до 14 лет, проживающих в Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской, Ростовской областях, — указано в сообщении. — Кроме того, в 2021 году обвиняемый приобрел, хранил, а затем распространил в сети Интернет материалы порнографического содержания с изображением несовершеннолетних детей.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Жителя Ростова-на-Дону обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и обороте порнографических материалов (п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, п. «а» и «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина признал полностью.
В начале апреля в Новосибирске неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2. Мужчину задержали и заключили под стражу на два месяца.