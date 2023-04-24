Ростовчанин пойдет под суд за переписку с детьми — пострадала девочка из Новосибирской области

По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год 26-летний житель Ростова-на-Дону знакомился через соцсети с детьми, после чего предлагал им продолжить беседу в мобильном мессенджере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, во время переписки мужчина направлял школьницам «сообщения интимного содержания».

