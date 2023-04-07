Суд в Новосибирске на два месяца отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в нападении на девочку в подъезде

Заельцовский районный суд Новосибирска на два месяца заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, он совершил их в отношении несовершеннолетней.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Заседание проходило в закрытом режиме.
— Лицо, в отношении которого поступило ходатайство, обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, — говорится на сайте Заельцовского районного суда.
7 апреля мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 30 дней, до 4 июня этого года. Санкции статьи предусматривают наказание на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности. Постановление суда не вступило в законную силу.
В судебном департаменте НСО корреспонденту НГС подтвердили, что мужчину обвиняют в нападение на девочку в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2 в Заельцовском районе.
Нападавшего удалось задержать 5 апреля. Им оказался 51-летний житель Новосибирска. Корреспондент НГС побывал в доме, где произошло нападение. Одна из жительниц рассказала, что произошло в тот день.