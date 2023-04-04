Мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестный напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте, 87/2. Информацию об этом НГС подтвердили в управляющей компании.
— Да, такое произошло. Пока никакую информацию дать не могу, работают следственные органы, — сообщили в ТСЖ дома.
В телеграм-канале «Любить Новосибирск» опубликовали видео с камер, на нем неизвестный мужчина идет за девочкой с рюкзаком с остановки, после ускоряет шаг и начинает бежать. Когда девочка заходит в подъезд, мужчина с телефоном у уха подбегает, придерживает дверь и заходит следом в подъезд.
Как сообщает телеграм-канал, ссылаясь на местную жительницу, первоклассница возвращалась домой из школы. Она зашла в подъезд, а следом за ней — неизвестный мужчина, он якобы схватил девочку и раздел. По информации жительницы, мужчина отвлекся на выпавшую бутылку, а девочка в этом момент успела убежать домой.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили НГС, что по сообщениям с несовершеннолетними комментарии не дают.
Недавно в Новосибирске женщина напала на ребенка. Она схватила подошедшего к ней малыша за шею и ткнула в землю дважды. После случившегося делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.