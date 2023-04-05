«Он был в резиновых тапочках»: что говорят жители дома в Новосибирске, где на девочку напал мужчина

По словам Юлии (Имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), инцидент произошел во втором подъезде на лестничной площадке между 2 и 3 этажами. Мужчина забежал в подъезд вслед за девочкой.



— У нас по всему периметру дома и в подъезде стоят камеры, мы видели, что он это заметил и шел к подъезду прямо под окнами, чтобы не попасть в объектив. Он шел за девочкой, а после того, как она начала заходить в подъезд, он ускорился и забежал следом. Девочка из благополучной многодетной семьи, — пояснила Юлия.

