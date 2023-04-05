«Он был в резиновых тапочках»: что говорят жители дома в Новосибирске, где на девочку напал мужчина

В Новосибирске следователи занимаются поиском улик после того, как неизвестный мужчина напал на первоклассницу в доме
Большинство жильцов подъезда, где произошло преступление, отказались общаться с журналистом, а некоторые отметили, что ничего об инциденте не знают. Лишь одна из местных жительниц согласилась рассказать о произошедшем на условиях анонимности.
По словам Юлии (Имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.), инцидент произошел во втором подъезде на лестничной площадке между 2 и 3 этажами. Мужчина забежал в подъезд вслед за девочкой.
— У нас по всему периметру дома и в подъезде стоят камеры, мы видели, что он это заметил и шел к подъезду прямо под окнами, чтобы не попасть в объектив. Он шел за девочкой, а после того, как она начала заходить в подъезд, он ускорился и забежал следом. Девочка из благополучной многодетной семьи, — пояснила Юлия.
Как отметила женщина, всё это время он говорил по телефону, на камеру попал его разговор, в котором он кому-то отчитался, что зашел в подъезд. По словам Юлии, соседи подозревают, что мужчина живет где-то неподалеку.
— Сначала мы решили, что он пришел к кому-то из соседей, но всех опросили, его никто не знает. Мы думаем, что он живет где-то в соседних домах, так как он был в резиновых тапочках, а это явно обувь не по погоде, — отметила сибирячка.
По словам Юлии, следователи продолжают обследовать территорию, чтобы найти бутылку, которая была у мужчины с собой и с помощью которой можно получить отпечатки пальцев подозреваемого.
— У него с собой была бутылка, вроде как с пивом. Когда он напал на девочку, эта самая бутылка у него выпала, и пока он отвлекся на то, чтобы поднять ее, девочка убежала. После нападения он вроде как выкинул эту бутылку где-то рядом с домом, сейчас ее ищут следователи, — отметила женщина.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального СК за комментарием по ситуации. В ведомстве сообщили, что следователи ведут работу, также идет поиск улик, которые могут помочь в расследовании преступления.
Ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами.